El mexicano Isaac Del Toro gana el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El mexicano Isaac Del Toro conquistó este domingo el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, con final en el Plateau de Solaison, en plenos Alpes franceses, tras adjudicarse la octava y última etapa de esta prueba.
A tres semanas del inicio del Tour de Francia, donde ejercerá de primer lugarteniente de Tadej Pogacar, el ciclista del UAE Team Emirates se impuso en solitario en la vertiginosa subida en Alta Saboya, un día después de triunfar en el Grand Colombier.
El joven de 22 años, que iniciaba la jornada a 49 segundos del australiano Luke Tuckwell, lanzó un ataque magistral a nueve kilómetros de la meta para sentenciar la carrera.
En la clasificación general, Del Toro aventajó a Tuckwell en 54 segundos, mientras que el español Juan Ayuso completó el podio. Esta victoria representa su tercera vuelta por etapas de categoría World Tour en el año, sumándose a la Tirreno-Adriático y el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.
El "Torito" regresa a la senda del triunfo tras superar un desgarro muscular que lo apartó de la Vuelta al País Vasco. En esta edición, el duelo generacional tuvo un matiz agridulce tras el abandono del prodigio francés Paul Seixas, quien, a pesar de sufrir una caída, prioriza su recuperación para la Grande Boucle.