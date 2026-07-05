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El mexicano Isaac del Toro gana la segunda etapa del Tour de Francia, con la asistencia de Tadej Pogačar

En su primera participación en la Grande Boucle, Del Toro cruzó la meta como vencedor por delante de Pogacar, que hizo todo lo posible por dejar el triunfo a su lugarteniente en el UAE.

Redacción SI México

El ciclista mexicano Isaac Del Toro de AE Team Emirates - XRG festeja su apoteósica victoria en la segunda etapa del 113º Tour de Francia.
El ciclista mexicano Isaac Del Toro de AE Team Emirates - XRG festeja su apoteósica victoria en la segunda etapa del 113º Tour de Francia. / Jeff Pachoud | AFP

El mexicano Isaac Del Toro ganó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia por delante de su jefe de filas, Tadej Pogacar, en la cima de la colina de Montjuïc, en Barcelona, donde Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo.

En su primera participación en la Grande Boucle, Del Toro cruzó la meta como vencedor por delante de Pogacar, que hizo todo lo posible por dejar el triunfo a su lugarteniente en el UAE.

Remco Evenepoel, tercero, y Vingegaard, cuarto, terminaron con el mismo tiempo, tres segundos por delante del danés Mattias Skjelmose.

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