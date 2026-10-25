El Rally Dakar 2027 renuncia a disputarse en Arabia Saudita

Por Olivier BORIES

"El Dakar 2027 sí se celebrará", pero "no en Arabia Saudita": el rally-raid más famoso del mundo es el último evento deportivo en ser anulado debido al contexto geopolítico y a la intensificación de los ataques de los combatientes hutíes de Yemen contra el reino del Golfo.

Porque la intensificación desde julio del conflicto entre los hutíes de Yemen -respaldados por Irán- y Arabia Saudita, tras varios años de calma, con ataques diarios contra el reino, incluida su capital Riad, incrementó la amenaza que pesaba sobre el buen desarrollo del Dakar, que se celebraba en Arabia Saudita desde 2020.

"La edición de 2027 se celebrará en otro territorio y será organizada por A.S.O. El lugar se anunciará por separado en los próximos días", añade el comunicado, asegurando además que Arabia Saudita volverá a acoger el Dakar en 2028, "una edición histórica que celebrará la 50ª edición del rally".

Mientras tanto, según varios medios especializados, la opción preferida para 2027 sería una salida desde España con destino a Marruecos.

Sería la primera vez desde 2007 que el rally, creado en 1978, regresaría al continente africano.

Nuevo recorrido

Anulado en 2008 debido a temores de atentados, el Dakar cambió posteriormente de continente para disputarse en Sudamérica de 2009 a 2019.

Desde 2020, todas las ediciones se habían celebrado en Arabia Saudita.

Debido a la guerra en Oriente Medio, varios eventos deportivos han sido anulados desde principios de año. La Fórmula 1 canceló así los Grandes Premios de Arabia Saudita (Yeda) y Baréin en abril, y trasladó este último a Malasia a comienzos de octubre.

El Rally de Arabia Saudita, 14ª y última prueba del Mundial WRC, que debía celebrarse en Yeda en noviembre, también fue cancelado y no será reemplazado.

Los dos últimos GP de la temporada de F1 en Catar (27-29 de noviembre) y Abu Dabi (4-6 de diciembre) se mantienen por ahora según el programa inicial, al igual que el Gran Premio de MotoGP de Catar, previsto para el 8 de noviembre, pero son objeto de intensos debates internos.

Este otoño boreal, los organizadores lucharon para mantener la celebración del Dakar 2027 en Arabia Saudita, trabajando en un nuevo recorrido en la parte norte del país. Pero los últimos bombardeos, en particular el que tuvo como objetivo el aeropuerto de Riad y causó 13 muertos y cientos de heridos el 10 de octubre, han aniquilado sus últimas esperanzas.

La magnitud de los ataques contra el reino en las últimas semanas no tiene precedentes desde el inicio de la guerra en 2014 y, el domingo, Arabia Saudita acusó a los hutíes de Yemen de haber llevado a cabo nuevos ataques en el sur del país.