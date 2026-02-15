El Renacimiento Olímpico de Italia prospera gracias a la localía y a sus veteranos experimentados
Antes de la ceremonia de premiación del slalom gigante femenil, aficionados jubilosos desplegaron una enorme bandera tricolor en la tribuna del Olympia delle Tofane la tarde del domingo. Enmarcados por las escarpadas Dolomitas y bajo un cielo azul penetrante, el verde, blanco y rojo dominaron la escena. En una nación reconocida por producir arte, la imagen resultó particularmente impactante.
La esquiadora alpina Federica Brignone, quizá la figura más inspiradora de este continuo Renacimiento italiano, se encontraba en lo más alto del podio, levantando los puños con euforia. Y por octava ocasión récord, se escuchó el “Il Canto degli Italiani”.
La traducción al inglés de las primeras líneas del himno nacional dice: “Hermanos de Italia, Italia se ha levantado”.
Y vaya que lo ha hecho. Pero no olvidemos a las hermanas de Italia, que también están cumpliendo su papel.
Hasta la tarde del domingo, la elegante y enérgica nación anfitriona de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina ha conquistado oficialmente más medallas de oro (ocho) y más preseas totales (22) que en cualquier otra edición previa de los Juegos Olímpicos de Invierno, y aún resta una semana de competencia. Desde las pistas y el circuito de deslizamiento en Cortina hasta el óvalo de patinaje de velocidad en Milán y la sede de esquí freestyle en Livigno, los italianos están encendidos. Hasta ese momento, la única nación con mejores resultados es Noruega (11 oros, 24 medallas en total).
Italia no había terminado entre los 10 primeros del medallero en unos Juegos Olímpicos de Invierno desde 2006. Su mejor actuación fue el cuarto lugar en 1994, con siete oros y 20 medallas totales. Esta vez, un puesto entre los tres primeros parece alcanzable.
Este avance es impresionante, pero no del todo imprevisible. Las proyecciones de medallas previas a los Juegos de Sports Illustrated anticipaban que Italia obtendría 28 preseas totales, incluidas siete de oro. El impulso competitivo del país anfitrión es habitual: la familiaridad con el entorno y las sedes de competencia ayuda, al igual que el apoyo del público local.
En gran medida, también existe una urgencia inevitable por parte del gobierno anfitrión. Se invierten recursos para asegurar que los atletas del país anfitrión alcancen su punto máximo cuando el mundo entero llega.
“Hemos hecho crecer todos los deportes en los últimos cuatro años”, afirma Brignone, quien posee el 25% del total de oros de Italia tras ganar tanto el Super-G como el slalom gigante. “Tener los Juegos Olímpicos en casa, la oportunidad, es como otro espectáculo. A mayor inversión, mejor entrenamiento y mejores resultados”.
Hasta que ocurrió, Brignone era una medallista muy improbable. La atleta de 35 años había ganado una plata y dos bronces en Juegos Olímpicos anteriores, pero un terrible accidente la primavera pasada parecía dejarla fuera de Cortina o, en el mejor de los casos, reducida a una sombra de sí misma.
“Destrocé completamente mi rodilla y mi pierna”, dijo, y existen pruebas fotográficas que respaldan su afirmación: recibió 42 puntos de sutura en la pierna, desde casi el tobillo hasta la parte superior del muslo. Brignone explicó que pasó tres meses sin caminar y casi 300 días sin entrenar en esquí antes de volver a competir a finales de enero.
Tras finalizar sexta en una prueba de la Copa del Mundo el 20 de enero, decidió intentar competir en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el dolor seguía siendo su compañero constante; como una de las cuatro abanderadas de Italia en la ceremonia inaugural, pidió al curler Amos Mosaner que la cargara sobre sus hombros para poder completar el evento.
Seis días después, fue la sorpresiva ganadora del Super-G. El jefe médico de la federación italiana de deportes de invierno calificó su medalla de oro como “impensable”. Y tres días más tarde, conquistó un segundo oro.
Presentarse sin expectativas personales terminó siendo liberador.
“Si hubiera venido aquí a ganar medallas de oro, me habría ido a casa sin medallas”, dijo Brignone. “Portar la bandera fue casi lo más importante. No la medalla de oro, no me importaba. Ya tenía medallas, Copas del Mundo, tenía todo lo que quería en mi vida. Vine solo a disfrutarlo y a estar agradecida de competir en unos Juegos Olímpicos en casa. Creo que por eso gané”.
Entre quienes admiraron su actuación se encuentra la estadounidense Mikaela Shiffrin, cuya relación con los Juegos Olímpicos sigue siendo compleja. Sobre la recuperación de Brignone comentó que su lesión fue muy grave y que el proceso de rehabilitación y la fortaleza mental necesaria para competir nuevamente son extraordinarios.
La competencia detrás de Brignone también fue fascinante. Thea Louise Stjernesund, de Noruega, y Sara Hector, de Suecia, empataron en la plata tras registrar tiempos idénticos en ambas mangas, hasta la centésima de segundo.
Shiffrin, la esquiadora más exitosa en la historia de la Copa del Mundo con 108 victorias, terminó en el puesto 11, extendiendo su racha de actuaciones olímpicas sin podio a ocho.
Llegó a los Juegos como cuarta del ranking de la Copa del Mundo en slalom gigante, aunque no es su mejor prueba —el slalom es donde ha dominado plenamente—. Mostró mayor precisión, pero terminó dentro de un grupo muy cerrado entre el segundo y el duodécimo puesto, todos muy lejos de Brignone.
Aun así, se mostró optimista y elogió el nivel competitivo: “Fue una competencia increíblemente fuerte”, afirmó, destacando el alto nivel mostrado por las atletas.
El equipo femenil estadounidense de esquí alpino, que generaba grandes expectativas, ha tenido una cosecha modesta: un oro (Johnson en el descenso) y un bronce (Wiles y Mortzan en el combinado por equipos). En la rama varonil solo hay una medalla: la plata de Ryan Cochran-Siegle en el Super-G.
Italia, en contraste, ha irrumpido con fuerza al conquistar cinco medallas en esquí alpino —tres femeniles y dos varoniles—, como parte de una cosecha récord nacional, mientras el Renacimiento italiano continúa.