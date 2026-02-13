El TAS rechaza recurso por homenaje a deportistas ucranianos en casco
Milán, Italia
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó este viernes el recurso del ucraniano Vladislav Heraskevich, quien seguirá descalificado de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno por haber insistido en lucir un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante la guerra con Rusia.
"La cámara ad hoc del TAS rechazó el recurso y considera que la libertad de expresión está garantizada en los Juegos Olímpicos, pero fuera del lugar de la competición, algo que es un principio sagrado", declaró a la prensa Matthieu Reeb, secretario general del máximo tribunal jurídico deportivo.
La alemana Annett Rombachm, jueza única designada por el TAS para resolver el litigio, precisó que es plenamente sensible a la conmemoración de Heraskevich y a su voluntad de sensibilizar sobre el duelo sufrido por el pueblo ucraniano, según el comunicado del tribunal con sede en Lausana, aunque con cámara desplazada en Milán.
Sin embargo, la árbitra señaló que su decisión está guiada por las directrices del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre la expresión de los deportistas, que permiten manifestaciones en conferencias de prensa o zonas mixtas, pero prohíben cualquier forma de propaganda política en el terreno de juego o en los podios, conforme a la Carta Olímpica.
"La árbitra única estima que esas líneas directrices aseguran un equilibrio razonable entre el derecho a expresarse y la atención deportiva en la competición", añadió el TAS, que también destacó que el atleta tuvo otras oportunidades para visibilizar su mensaje, como portar el casco durante los entrenamientos oficiales.
El organismo insistió en que el objetivo es mantener el foco de los Juegos en el rendimiento deportivo, un principio que busca preservar la neutralidad competitiva en un evento que reúne a atletas de todo el mundo.
El deportista ucraniano, de 27 años, había solicitado la anulación de su descalificación, al considerarla desproporcionada y sin base técnica o de seguridad, argumentando que la sanción le causaba un perjuicio deportivo irreparable.
"Sé que soy inocente"
Horas antes de conocer el fallo, Heraskevich se había mostrado optimista ante la resolución. "Espero que la verdad venza. Sé que soy inocente", afirmó, tras declarar durante más de dos horas y media ante el tribunal.
La descalificación provocó una fuerte reacción en Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski criticó la medida y acusó al COI de favorecer indirectamente a Rusia, en una polémica que vuelve a evidenciar la delgada línea entre el deporte y el contexto político internacional durante los Juegos Olímpicos.