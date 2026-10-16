Emilio Rodríguez, el prospecto de AR Monex que seguirá la ruta de Del Toro en UAE

José Emilio “Choche” Rodríguez ya conoce el siguiente escalón de su carrera. Después de dos temporadas con AR Monex y de competir buena parte de 2026 en Europa, el ciclista de Colima correrá en 2027 con UAE Team Emirates Gen Z, el equipo de desarrollo de la organización en la que Isaac del Toro compite en el WorldTour.

El camino se parece al de Del Toro, aunque no será idéntico. Isaac dejó AR Monex después de ganar el Tour de l’Avenir de 2023 y pasó directo al primer equipo de UAE. Rodríguez, todavía junior en 2026, pasará primero por Gen Z para dar el salto a la categoría Sub-23.

El fichaje se empezó a construir meses antes de hacerse público. Rodríguez le contó a Sports Illustrated México que sus primeros contactos con UAE llegaron después del Campeonato Nacional de 2026 y que desde entonces quedó en observación.

“Empecé a tener más relación con UAE desde el Campeonato Nacional. Hablé con el director sobre mis resultados y, a partir de ahí, comenzaron a seguirme durante la temporada”, explicó.

Siguió sumando buenos resultados en Europa hasta que una carrera inclinó la balanza: fue sexto de la general del Giro della Lunigiana.

“Yo creo que lo que dio como el último toque fue la Lunigiana, que la verdad me fue bastante bien”, recordó.

Después de esa prueba, él y su representante revisaron las ofertas disponibles y concluyeron que UAE era la que mejor encajaba con su desarrollo. El contrato quedó cerrado unas semanas antes del Campeonato Mundial.

Rodríguez se incorporará a su nuevo equipo con resultados que apuntan a un perfil más amplio que el de un escalador puro. En 2026 ganó la general del Giro della Valdera, fue campeón nacional juvenil contrarreloj y terminó segundo en el Trofeo Emozione, el Memorial Paolo Baicchi, el GP Liberazione Roma y la general del GP West Bohemia, esta última con el mismo tiempo que el ganador.

Rodríguez, sin embargo, evita encasillarse. La escalada es hoy una de sus principales cualidades y pesó al elegir equipo, pero su rendimiento contrarreloj le abre otras posibilidades: en el Mundial de Montreal fue vigesimosegundo en la contrarreloj junior, el mejor latinoamericano de la prueba.

“Se me da muy bien la escalada, también la contrarreloj. Ya creo que el destino lo dirá, pero mi objetivo sería estar próximos años disputando una gran vuelta”, afirmó.

La presencia de Del Toro también influyó. “Choche” lo considera una de sus principales referencias y cree que compartir organización puede acelerar su aprendizaje.

No habló con él antes de firmar por UAE, porque la negociación pasó por su representante, pero espera tener más contacto la próxima temporada. Incluso adelantó que probablemente volverá a vivir en San Marino en 2027, lo que le permitiría coincidir con él parte del año.

“Como mexicano, estar con Isaac va a ser algo que me va a inspirar mucho, me va a motivar mucho porque estando con él y las demás personas del equipo voy a aprender demasiado”, dijo.

Los dos son mexicanos, se formaron en AR Monex y terminaron en UAE, pero llegan en momentos distintos. Del Toro estaba listo para saltar directo al WorldTour; Rodríguez primero tendrá que demostrar su nivel en el equipo de formación. Él mismo reconoce que todavía está descubriendo qué clase de corredor puede ser.

“Todavía no me conozco tanto como yo quisiera como ciclista. Todavía falta aprender mucho, desarrollarme y saber al final qué ciclista soy. Isaac va a ser un gran apoyo para mí, un gran soporte para irme conociendo un poquito más”.

UAE le transmitió el mismo mensaje: su primera temporada sub-23 no será una carrera contrarreloj hacia el primer equipo, sino una etapa para acumular experiencia.

“Todavía tengo muchos años de carrera, así que mientras más tranquilo y disfrutando, los resultados van a llegar”, explicó al recordar el plan que le presentaron.

Su fichaje cierra dos temporadas con AR Monex. Rodríguez recuerda la primera como un año de adaptación a Europa y la segunda como la que convirtió ese aprendizaje en resultados.

“El primer año fue una bonita experiencia, estar corriendo en Europa para aprender lo más posible y este año creo que se había reflejado toda esa experiencia”, señaló.

El cambio no fue solo de números. Correr en pelotones de hasta 200 ciclistas lo obligó a usar más el cuerpo, encontrar espacios, anticipar caídas y leer carreras distintas a las de México. Vivir lejos de casa también le hizo madurar más rápido.

Además, llega en otro contexto. Los resultados de Del Toro y de Romina Hinojosa hicieron que los ciclistas mexicanos dejaran de pasar inadvertidos en Europa: “Ya no es simplemente ‘son mexicanos’. Es como: ‘okay, cuidado que los mexicanos’. Ya nos están tomando un poco más en serio en el ciclismo”, aseguró.

AR Monex lo llevó a las carreras europeas, en UAE, el plan es primero Gen Z y después, si sus resultados lo permiten, la pelea por un lugar en el equipo de Del Toro.