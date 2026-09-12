Enric Mas, virtual ganador de la Vuelta a España; Mike Landa gana la etapa reina
El español Enric Mas es el virtual ganador de la Vuelta a España tras la etapa reina disputada este sábado entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, que ganó su compatriota Mikel Landa.
Sólo una desgracia podría impedir que Mas se corone el domingo como ganador de su primera Vuelta, tras la disputa de la penúltima etapa este sábado en la que el veterano Landa (36 años) se alzó con su segunda victoria en esta prueba, once años después de la primera.
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El ciclista del Soudal-Quick Step se impuso en solitario en la cima del Collado del Alguacil, tras atacar a siete kilómetros de la meta, dejando atrás a sus dos últimos compañeros de escapada, el noruego Tobias Johannssen y el belga Ramses Debruyne, segundo y tercero, respectivamente.
Tras una dura etapa de 186.8 km y 5,000 metros de desnivel acumulado, Enric Mas defendió con éxito su maillot rojo frente al resto de favorito.
"Son sensaciones nuevas para mí", afirmó un feliz Mas, tras cruzar la meta.
El español aguantó los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz durante la etapa y el último intento del austriaco Felix Gall cerca de la cima del Collado del Alguacil para quedarse a un paso de su primera Vuelta a España.
El esloveno Primoz Roglic, que aspiraba a ganar su quinta Vuelta a España, se mantiene en el segundo cajón del podio, a 2 minutos 15 segundos de Mas, mientras Gall es tercero, a 2 minutos 44 segundos del español.
El domingo tendrá lugar la 21ª y última etapa de la Vuelta a España, de 112 km con salida y llegada en Granada. AFP