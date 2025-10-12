Entrevista: Sandro Dias y la hazaña con una patineta que rompió récords desde las alturas
Desde su patineta Sandro Dias bajó un edificio de 22 pisos en el sur de Brasil. El atleta, de 50 años, alcanzó los 103.8 km/h en el emblemático edificio conocido por los locales como la “Ultimate Skate Ramp y rompió dos récords mundiales Guinness .
Con entrenamientos de fuerza G, velocidad y pruebas de seguridad con airbags, la hazaña fue resultado de una planificación precisa y un riesgo calculado. Sandro platica en entrevista con Sports Illustrated México después de cumplir el sueño de su niñez.
Sports Illustrated México: ¿Por qué decidiste patinar sobre 20 pisos?
Sandro: Porque era un sueño que tenía desde niño. Fui a Porto Alegre para patinar y participar en una competencia cuando era niño, tenía 13 años y pasé por delante del edificio. Vi el edificio enseguida. Mi imaginación me decía que parecía una rampa de skateboarding. Y en ese momento, después de años y años, tuve la oportunidad de dibujar este proyecto para Red Bull y se lo mostré y les interesó hacerlo.
Era un sueño que tenía desde niño y creo que lo mejor que hice fue no rendirme nunca. Siempre, cada vez que tenía que mostrar el producto, lo mostraba solo para convencerlos, y la última vez fue hace unos dos años y medio. La última vez que lo mostré, les gustó y mi sueño se convirtió también en el suyo, y lo hicimos realidad.
SI: ¿Te da miedo enfrentarte a grandes retos?
Sandro: Al principio pensaba como un skater y pensaba: «solo hay que construir una rampa, ir allí y lanzarse sin ninguna preparación». Ellos pensaban: «no creo que sea así», y yo estaba muy convencido. Sí, solo hay que construir la rampa, ir allí y lanzarse. Pero Red Bull lo convirtió en un estudio a principios de este año y me mostraron la física, el estudio con la velocidad, la fuerza y todo el impacto. Cuando vi el estudio, pensé: «Dios mío, no es solo construir la rampa, ir allí y lanzarme, es más de lo que pensaba». Y empecé a prepararme para esas cosas específicas que tenía que hacer ese día. Y hice todo lo que tenía que hacer para estar realmente preparado.
SI: ¿Cómo te preparas para algo tan extremo?.
Sandro: Nunca había alcanzado una velocidad tan alta en mi skateboarding y al final llegué a los 136 k/h. Empecé con 70 el primer día. El segundo día lo hice, quizá la segunda vez que fui allí. Quizá lo hice a 80. El estudio de Fuerza G me dijo que tenía que soportar 350 kilos con mis piernas y empecé a practicar esto en la rampa más grande que tenemos en Brasil. La mega rampa que tenemos en Brasil solo tiene unos 6 metros de altura, pero era la más grande. Y puse peso en mi cuerpo para simular el peso en mis piernas. Luego puse 43 kilos más en mi cuerpo, en la parte superior, para simular el mismo peso que soportaban mis piernas. Y conseguí levantar 386 kilos con mis piernas. Así que estuvo bien.
Empecé a ir al gimnasio también para hacer un entrenamiento específico para mi cuerpo, me concentré más en mis piernas, mi tronco y mi espalda porque la mayor parte de la energía y la fuerza se concentraba en esas partes de mi cuerpo y tenía que ser muy fuerte y mentalmente fuerte. Hace unos tres meses, empecé a practicar en mi mente, creé un mantra en mi mente cada vez que iba a hacer algo en el entrenamiento.
SI: ¿Cuál es la parte más peligrosa de este reto?
Sandro: Sin duda es muy peligroso, es un riesgo para la vida, pero estaba tan preparado que podía ver el peligro en el momento en que pensé: «Puedo hacerlo, puedo hacerlo». Eso era lo único en lo que pensaba. Porque sí, arriesgué mi vida, pero estaba muy seguro de que todo iba a salir bien. Pero, por suerte, no pasó nada. No por suerte, porque sí. Estaba preparado para ello. Gracias a Dios, no pasó nada malo.
SI: ¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera a nivel personal?
Sandro: A nivel personal. Llevo 40 años patinando. Así que tengo muchos momentos diferentes que fueron muy bonitos y geniales. Creo que mi primer Campeonato Brasileño fue muy bonito, en 1988. Luego, mis primeros X Games, en 1999. Fue épico para mí. Mi primer título mundial en 2003 fue algo que deseaba tanto que pude conseguirlo.
Además, la primera vez que hice el 900 en 2004 también fue algo increíble, es algo que puedo comparar con el día del 900, puedo compararlo con el edificio ahora, pero en un momento diferente, porque en aquella época no teníamos redes sociales, solo teníamos la televisión, los periódicos y las revistas, pero fue un momento muy importante en mi carrera. Así que todas las cosas que hice y que he mencionado fueron en épocas diferentes.
SI: ¿Qué fue lo más difícil que sacrificaste para llegar a la cima del mundo del skateboarding?
Sandro: Creo que fue cuando estaba haciendo el Circuito Mundial de Skateboarding, que tenía como 30 eventos al año, y tenía que estar lejos de mi familia y mis amigos durante mucho tiempo, y lo hice durante muchos años. Creo que fue en ese momento cuando realmente sentí que, si lo pienso así, estaba sacrificando algo para conseguir algo que realmente quería demasiado.
Para este tipo de proyecto no creo que sea un sacrificio porque todo fue genial. Quiero decir, nunca había hecho un descenso antes. Nunca había hecho una prueba de choque antes. Nunca había hecho una prueba de Fuerza G antes. Así que todo era la primera vez. No puedo considerar que haya sido un sacrificio.
SI: ¿Qué haces para relajarte cuando no estás patinando?
Sandro: Intento estar con mi familia, disfrutar con ellos, con mis hijos, haciendo las cosas que les gusta hacer. Intento hacer cosas con ellos. A mi hijo le gusta pescar y a mí me gusta ir a pescar con él. A mi hija le gusta hacer cosas diferentes. Intento estar siempre con ella para apoyarla y disfrutar de las cosas que le gustan y de mi vida, de mi mujer. En mi tiempo libre me gusta estar con ellos.
SI: ¿Cómo mantienes la motivación y la disciplina para seguir entrenando a un nivel tan alto incluso después de tantos años de éxito?
Sandro: Porque amo patinar, esa es mi motivación para hacer algo nuevo todo el tiempo. Y no lo hago por dinero. No lo hago para ser famoso. No lo hago por nada más que por hacer realidad mis sueños. Las otras cosas vinieron solas, como por ejemplo construir el drop, siempre pienso en ayudar a la escena del skate en cualquier lugar y eso hizo que mi sueño se hiciera realidad.
SI: ¿Cómo viviste el hecho de que el skateboarding se convirtiera en deporte olímpico y qué consejo le darías a los skaters que sueñan con alcanzar ese nivel?
Sandro: Teníamos un grupo en Estados Unidos, el primer grupo que luchaba por incluir el skateboarding en los Juegos Olímpicos. Yo formaba parte de ese grupo, pero recuerdo que en aquella época no teníamos el poder suficiente para convencer al COI (Comité Olímpico Internacional) de que incluyera el skateboarding.
Y recuerdo que este grupo desapareció después de la crisis en Estados Unidos en 2008. Pero, alrededor de 2010 o 2011, este grupo volvió a empezar con gente diferente y teníamos más poder, y entonces, finalmente, se anunció que el skateboarding sería un deporte olímpico en 2016.
Para mí fue increíble porque siempre he creído que cuando el skateboarding llega a los Juegos Olímpicos, tenemos más oportunidades, más dinero, más medios de comunicación, más oportunidades de mostrar el skateboarding a diferentes personas de todo el mundo.
El skateboarding es un estilo de vida. Es una pasión. Es divertido, pero lo único que me da miedo de esta generación es que empiezan a patinar para ser famosos, ricos y demás, y se olvidan de vivir realmente su vida como un estilo de vida skater. Pero mi generación lo intentó mucho, aunque fue difícil.
SI: ¿Y ya saben que eres una personalidad muy importante en el mundo del skate?
Sandro: Sí, lo saben. Lo saben. Pero intentamos que eso no cambie nada en mi casa, porque siempre intento ser una persona normal dentro de mi casa o dondequiera que vaya. No soy diferente a nadie. Por eso intento transmitirles eso a mis hijos, sin duda. Tienen amigos que siempre dicen: «Tu padre hace esto, hace aquello». Pero yo siempre intento mantenerlo lo más normal posible.
SI: ¿Quién te apoya más en tu vida?
Sandro: Red Bull fue el primero al que convencí para que hiciera realidad mi sueño. Mi familia, sin duda, y no se lo conté a mucha gente porque era un proyecto secreto.