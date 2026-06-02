Patricio Pasquel habla del equipo ecuestre que devolvió la gloria a México
México llevaba 78 años a la espera de volver a ganar en Roma. Desde 1948, cuando la generación de Humberto Mariles, Rubén Uriza y Alberto Valdés conquistó la Piazza di Siena antes de hacer historia olímpica en Londres, ninguna selección mexicana había repetido una de las hazañas más importantes del salto ecuestre nacional.
La espera terminó con el equipo conformado por Carlos Hank Guerreiro, Andrés Azcárraga, Fernando Martínez Sommer y Patricio Pasquel.
Cuatro jinetes, dos vueltas y desempate contra Alemania le dieron al país una victoria que lo devolvió a lo más alto de la Copa de Naciones de Roma, una de las competencias más prestigiosas del circuito mundial, en una edición marcada por los 100 años de Piazza di Siena. El recorrido final lo firmó Pasquel, pero el triunfo no empezó ahí.
“En la primera vuelta de la Copa de Naciones, los cuatro jinetes de México pasamos con cero puntos malos. Entonces entramos en primer lugar a la segunda vuelta”, explicó Pasquel a Sports Illustrated México.
México no llegó al desempate por una sola monta perfecta, sino porque los cuatro integrantes del equipo mantuvieron al país en la competencia frente a algunas de las potencias históricas del ecuestre mundial.
En la segunda ronda, Carlos Hank volvió a entregar un recorrido limpio, Pasquel derribó una barra en el último obstáculo, Andrés Azcárraga terminó con 12 puntos después de que su caballo acusara el desgaste de la prueba y Fernando Martínez Sommer cerró con cero para mantener a México empatado en la cima con Alemania.
Entonces vino el desempate. Alemania eligió a Richard Vogel, uno de los mejores jinetes del mundo. El alemán salió a buscar un recorrido agresivo, pero derribó una barra. La puerta para la victoria mexicana se abrió.
México necesitaba algo que parece simple en el papel, pero que rara vez lo es en una final: un recorrido limpio. La responsabilidad quedó en Pasquel.
“Decidieron que desempatara yo contra Richie Vogel. Él entró, hizo su plan, se le cayó una barra afortunadamente para nosotros y yo entré y sólidamente construí un cero. Con eso nos dio el triunfo para ganar los 100 años de Piazza di Siena”.
La presión parecía gigantesca desde afuera, pero para Pasquel fue distinta.
“No estaba nervioso. Llevo muchos años montando, tengo medallas panamericanas y he ido a los Juegos Olímpicos. La verdad me lo disfruté, me divertí y lo gocé. Fue lo que hizo que entráramos a ganar”.
México no ganaba esa prueba desde la generación de Mariles, Uriza y Valdés. Setenta y ocho años después, otro cuadro mexicano volvió a poner la bandera nacional en lo más alto de la Piazza di Siena.
“Es algo histórico porque México lo ganó en 1948 con el capitán Humberto Mariles y ahora repetimos la hazaña nosotros después de 78 años. Imagínate”.
La victoria tampoco fue obra de una generación improvisada. El equipo que ganó Roma reunió a Pasquel, olímpico en Tokio 2020 y medallista panamericano en Lima 2019; a Carlos Hank Guerreiro, parte de la generación mexicana de París 2024; a Andrés Azcárraga, quien compitió en esos Juegos Olímpicos y alcanzó la final individual de salto; y a Fernando Martínez Sommer, un jinete con años de experiencia en el circuito internacional y en competencias de alto nivel.
Por separado, cada uno ya tenía recorrido, pero juntos, lograron algo que México no conseguía desde 1948.
La dimensión del triunfo crece por los rivales que quedaron detrás. Alemania terminó segunda, Gran Bretaña fue tercera. También compitieron selecciones europeas como Italia y Bélgica, países con tradición, estructura y calendario permanente dentro del centro mundial del salto ecuestre.
“En segundo lugar quedó Alemania, que es el mejor equipo del mundo hoy en día. En tercer lugar quedó Inglaterra, que tiene una tradición enorme. Después Italia y Bélgica. Son países que tienen todas las facilidades para hacer equitación y para desarrollar este deporte”, dijo Pasquel.
Para el ecuestre mexicano, derrotar a ese tipo de potencias tiene un significado adicional, y que no se trata sólo de ganar una copa, se trata de hacerlo desde una región que no vive el calendario europeo todos los fines de semana, que debe invertir más en traslados, preparación, caballos y logística, y que históricamente ha tenido menos oportunidades de competir de manera constante contra los mejores del mundo.
“Para nosotros es muy complicado como latinoamericanos. México cada día nos apoya más, pero estamos lejos de donde están todos los demás competidores del mundo. Como atleta tienes la ambición de buscar la forma de lograr las cosas y por eso estos triunfos nos saben tanto. No estamos acostumbrados a venir acá y competirles de tú a tú, pero hoy los mexicanos y los latinoamericanos cada día lo hacemos mejor”, señaló.
Pasquel no ve Roma como una casualidad, para él, la victoria es parte de un proceso que el salto ecuestre mexicano lleva construyendo desde hace más de una década. Más concursos internacionales en México, más pruebas de cinco estrellas, más roce contra jinetes europeos y más presencia de tricolores en los circuitos de mayor exigencia.
“México ha estado elevando el nivel muy fuerte. Hay muy buenos concursos de nivel internacional. Ya tenemos seis concursos cinco estrellas, que es lo más alto, y eso hace que los jinetes mexicanos se fogueen y estén al mejor nivel”, añadió.
El proceso, aseguró, comenzó mucho antes de Roma.
“Este proyecto ya llevamos más o menos 15 años trabajándolo. Llevamos los mejores concursos, llevamos la Global Champions Tour, este año fue el año 10, pero desde cinco años antes existía la Liga de Naciones, donde ya estaban todas las Copas de Naciones. Eso nos fogueó mucho para poder venir y hablarnos de tú a tú con los mejores jinetes del mundo”.
Ese crecimiento también obliga a entender la exigencia del deporte. En el salto ecuestre, el jinete no compite solo. El binomio con el caballo es determinante, y en la élite, donde casi todos los jinetes tienen técnica, experiencia y recorrido internacional, la diferencia está en la preparación del caballo, la inversión y el equipo que hay detrás.
“Aquí todos los jinetes montan muy bien. Normalmente los que mejor están son los que mejor caballo traen. Es igual que en la Fórmula 1: los que mejor están son los que mejor coche tienen”.
Detrás de cada recorrido hay años de trabajo y una inversión que pocas disciplinas exigen. Pasquel compite habitualmente con cuatro caballos, pero Chakkalou PS se ha convertido en su principal apuesta para las pruebas de máxima exigencia, aquellas con obstáculos de 1.60 metros de altura.
Fue el caballo con el que cerró el desempate en Roma y con el que quiere competir en el Campeonato Mundial de Aachen, Alemania, en agosto.
“Es mi mejor caballo y es el caballo con el que quiero ir al Mundial”.
La preparación tampoco se limita al jinete. Pasquel trabaja físicamente, va al gimnasio y se apoya en psicólogos deportivos para competir al máximo nivel. Del otro lado, el caballo sigue una rutina igual de exigente.
“Nosotros como jinetes somos atletas. Nos preparamos físicamente, mentalmente con psicólogos deportivos, vamos al gimnasio y tienes que estar muy fit para poder lograr todo esto que estamos logrando”.
Chakkalou PS también recibe cuidados diarios para mantenerse en condiciones de competir contra los mejores del mundo.
“Es como cualquier atleta. Tiene que tener una dieta balanceada, cuidarlo, meterlo al spa, tenerlo bien físicamente y muy activo en las competencias para que pueda tener el estamina suficiente para ayudarte a ganar”.
Todo eso tiene un costo elevado.
“Te cuesta mucho dinero”, reconoció Pasquel al hablar de lo que implica sostener un proyecto competitivo al nivel de las principales potencias ecuestres del mundo.
En medio de esa exigencia, el triunfo también tuvo una parte personal para el jinete que cerró la serie. Pasquel llegó al ecuestre gracias a su padre, quien le transmitió la pasión por los caballos en un rancho cerca de la Ciudad de México.
Antes de ser olímpico, medallista panamericano y el hombre que definió la Copa de Naciones de Roma, hubo un niño que creció entre ponis, vacas y caballos.
“Estoy muy agradecido con mi papá, que desafortunadamente no está con nosotros, pero nos involucró en este deporte tan padre que son los caballos”, contó.
Ahora el siguiente objetivo está en Aachen, donde se disputará el Campeonato Mundial en agosto. Pasquel quiere llegar con Chakkalou PS, pero el resultado de Roma ya dejó una señal para todo el equipo mexicano.
México volvió a ganar una prueba que no conquistaba desde la época de Mariles y lo hizo ante Alemania y Gran Bretaña, en una competencia que también reunió a otras selecciones europeas de alto nivel.
En Roma, esta generación demostró que no solo puede competir, sino ganar.