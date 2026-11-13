Erick Portillo, de dormir debajo de un puente, al sueño de Los Ángeles 2028

Erick Portillo nació en Cuauhtémoc, Chihuahua, una tierra que forjó su temple en medio de los retos que implica una región fronteriza.

Cuando le preguntaban sobre la inseguridad en el extranjero, solía responder con una naturalidad absoluta: “Si tú no estás dentro de, pues, estas cosas —dice, refiriéndose a la violencia del narcotráfico que asalta el estado— siento yo que, dentro de lo que cabe, pues, todo, todo está bien”. Su infancia transcurrió entre las calles de su colonia, jugando a las escondidas hasta muy tarde y recorriendo el vecindario en bicicleta para desgastar la energía propia de la edad.

Aquella etapa despreocupada cambió bruscamente cuando, durante la primaria, una profesora lo señaló por su estatura y lo puso a saltar hacia la rama de un árbol y una cuerda improvisada. “Así fue como descubrí el salto de altura”, recuerda con una sonrisa.

Aunque probó disciplinas como el voleibol y el basquetbol, su destino quedó sellado al descubrir los viajes gratuitos por todo el país gracias a las olimpiadas estatales y nacionales. “Le pedí a mi mamá que si me podía meter como a un club o algo”, cuenta.

Tras integrarse a un club y superar la prueba de rebasar el metro cincuenta, su talento estalló en 2017. Con apenas 15 años, clasificó al Mundial Sub-18 en Nairobi, Kenia, con una escala inolvidable en Dubái. “Yo quedé en octavo en ese mundial, pero todos los entrenadores después de que yo salí me decían “tienes mucho talento, tú puedes ser un atleta muy bueno, un atleta grande”, apuntó.

En ese instante comenzó a creerse su verdadero potencial competitivo.

Decidido a trascender, tomó la difícil determinación de independizarse a los 16 años y se mudó primero con su hermano a Estados Unidos y después a Querétaro para entrenar.

Los inicios en tierras queretanas fueron implacables.

Una pelea de adolescencia con sus padres lo llevó a seguir la firme negativa de regresar a casa y pasó un período durmiendo bajo las gradas del estadio donde entrenaba. Lejos de derrumbarse, sobrellevaba la adversidad con una actitud insólita. “Me reía mucho en esos momentos de qué loco que en un futuro poder decir todo esto. Estar lejos de casa, estar lejos de tu familia, tener que cocinarte, tener que hacer absolutamente todo tú, unas responsabilidades de adulto siendo literalmente un adolescente, un niño. Obviamente es difícil, pero todo valió la pena”, reflexiona.

Aquella resiliencia extrema dio frutos cuando, tras su clasificación, se consagró campeón Panamericano Sub-20, un punto de inflexión que le otorgó las becas necesarias para estabilizar su vida.

Su consagración internacional continuó dando frutos hasta alcanzar la medalla de plata en el mundial indoor. “Ahí como que volteé a ver y como que me cayó el 20 de que estaba en un mundial. Dije: Qué loco. Tanto que pasé… la verdad valió la pena”, confesó con asombro al recordar su paso por el podio.

Esa misma fuerza mental lo impulsa a visualizarse como campeón olímpico y mundial, convencido de que los obstáculos superados solo allanan su camino rumbo a la gran cita de Los Ángeles 2028. “Para mí siempre todo lo que yo me propongo y todo lo que sueño lo veo muy palpable, muy alcanzable”, dice.

En reconocimiento a su tenacidad y ascenso meteórico, fue galardonado como la revelación del año en los Sports Illustrated Mexico Awards, un premio que valida el esfuerzo invisible de su carrera.

“Nunca nadie lo creyó, entonces me da mucho gusto poder recibir este tipo de premios porque la gente empieza a ver que sí se puede, a que soñar en grande es muy válido”, expresó sobre la distinción.

Lejos de adoptar una postura solemne, protagonizó un momento inolvidable durante la gala al aceptar el reto de saltar encima de Vanessa Huppenkothen, presentadora del evento, a pesar de arrastrar el dolor muscular de haber retomado los entrenamientos apenas tres días antes.

Con la mirada fija en el ciclo olímpico rumbo a 2028, Portillo trabaja junto a su equipo multidisciplinario en la movilidad de hombros y caderas, la técnica de carrera y los levantamientos de pesas. Con una temporada que apenas arranca, el saltador chihuahuense reafirma su confianza absoluta en el proceso y en la corrección de detalles: “Esta temporada fue muy buena, pero la que sigue va a ser aún mejor y pues más con estos pequeños cambios que estamos haciendo”, confía.