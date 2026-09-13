Erick Portillo sube al podio en el primer Ultimate Championship de atletismo
Erick Portillo volvió a instalarse entre la élite mundial del salto de altura. El mexicano terminó tercero en el primer World Athletics Ultimate Championship, disputado en Budapest, después de superar los 2.26 metros y vencer por criterio de desempate al ucraniano Oleh Doroshchuk, quien alcanzó la misma altura.
El italiano Gianmarco Tamberi ganó la prueba con 2.37 metros, la mejor marca mundial de la temporada, mientras el estadounidense JuVaughn Harrison terminó segundo con 2.30. Portillo completó los tres primeros lugares de una final que reunió únicamente a ocho competidores.
El resultado adquiere otra dimensión por el formato del nuevo campeonato. World Athletics creó el Ultimate Championship para enfrentar a campeones olímpicos, campeones mundiales, ganadores de la final de la Liga Diamante y atletas clasificados mediante el ranking internacional. En las pruebas de campo solamente hubo ocho lugares disponibles y Portillo fue el único mexicano incluido en las listas finales de la primera edición.
Portillo, de 25 años, ya había conseguido en marzo la plata del Mundial Indoor de Toruń con 2.30 metros, su mejor marca personal, únicamente detrás de Doroshchuk. Cinco meses después volvió a un podio internacional en una temporada que lo ha colocado entre los principales especialistas de su prueba.
Hay una precisión importante para blindarla: el Ultimate Championship no entrega medallas físicas, por lo que técnicamente Portillo consiguió el tercer lugar y subió al podio, aunque pueda describirse como el equivalente al bronce. El tercer puesto, además, recibe 40,000 dólares dentro de una bolsa total de 10 millones.