Ericsson toma la pole en Arlington; O'Ward sale tercero y busca su primera victoria del año
Marcus Ericsson se quedó con la pole position del Gran Premio inaugural de Arlington. El piloto de Andretti Global marcó el mejor tiempo en el Fast Six y saldrá primero en la carrera del domingo. Alex Palou arrancará segundo y Pato O'Ward tercero, con Will Power cuarto, Felix Rosenqvist quinto y Marcus Armstrong sexto.
Para Ericsson, la pole tiene un peso especial. El sueco cerró la temporada 2025 en el puesto 20 del campeonato, muy lejos de su nivel. Él mismo lo reconoció antes de arrancar este año: tenía una deuda pendiente consigo mismo y con el equipo. Este fin de semana en Arlington, con la primera vuelta cronometrada del Fast Six, respondió de la mejor manera posible.
Para O'Ward, el tercer lugar en la parrilla llega en un momento clave. Tiene 9 victorias en IndyCar y un historial sólido en circuitos callejeros: ganó en St. Pete y en Toronto, dos de las pistas más técnicas del calendario. Salir desde la segunda fila, en un trazado entre estadios, con 63 puntos en el campeonato y a solo 15 del líder, lo pone en una posición muy buena para atacar el domingo.
La clasificación tuvo un incidente en el Round 1 del Grupo 2, donde una bandera roja interrumpió la sesión. El Grupo 1 transcurrió sin problemas. Los seis más rápidos de cada grupo avanzaron al Round 2, donde se definieron los seis finalistas del Fast Six.
El Fast Six de Arlington tuvo un formato nuevo. Por primera vez en la historia reciente de la IndyCar, cada piloto salió solo a pista para completar una vuelta cronometrada. Sin tráfico, sin rivales al lado, sin segunda oportunidad. Un solo intento para marcar el mejor tiempo posible.
O'Ward llega al fin de semana con 63 puntos, cuarto en el campeonato. El líder es Josef Newgarden con 78, seguido de Kyle Kirkwood con 73 y Scott McLaughlin con 66. Kirkwood quedó fuera del Fast Six y McLaughlin terminó decimotercero en la clasificación del Round 1 de su grupo, un mal día para Team Penske.
La carrera es el domingo con 70 vueltas en el circuito de 2.73 millas alrededor de los dos estadios. O'Ward parte desde la segunda fila, en un circuito callejero, con el campeonato muy abierto. Todo lo necesario para un gran domingo.