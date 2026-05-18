Este PGA Championship demostró que Scottie Scheffler tiene verdaderos rivales una vez más
NEWTOWN SQUARE, Pensilvania – Aaron Rai es un ser humano tan fundamentalmente bondadoso que comenzó la mitad de sus respuestas en la conferencia de prensa del PGA Championship diciendo: "Esa es una gran pregunta". Rai conquistó el Trofeo Wanamaker con una exhibición brillante y pletórica, pero dudo que le incomode si formulo una interrogante sobre alguien más:
¿Está comenzando a reducirse la brecha entre el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, y el resto de los competidores?
Los últimos dos jugadores en ocupar la cima del ranking mundial de golf antes de Scheffler terminaron por delante de él esta semana. Jon Rahm concluyó con 6 bajo par para empatar en el segundo puesto. Rory McIlroy finalizó con 4 bajo par. Scheffler terminó con 2 bajo par.
Esto fue solo una semana. Scheffler ha gozado de unos años asombrosamente exitosos. No existe debate sobre quién es el mejor jugador de golf del planeta en la actualidad: es Scheffler. Ganó dos majors el año pasado, pelea por la victoria en prácticamente todos y debería ser el favorito para el U.S. Open en Shinniecock Hills el próximo mes.
Pero si McIlroy y Rahm siguen jugando así, la conversación cambiará.
¡Qué diferencia hace un año!
Hace dieciocho meses, McIlroy tenía problemas para ganar majors y Rahm tenía problemas para rendir al máximo nivel en ellos. Pero desde principios de 2025, McIlroy ha ganado tantos majors como Scheffler (dos) y ha terminado por delante de él en tres de los seis majors disputados. A Rahm le costó un tiempo recuperar su mejor nivel, pero esta semana volvió a lucir como el Rahm de siempre.
No se trató únicamente de que Rahm rozara la victoria. Estuvo a punto de ganar sin llegar a sentirse verdaderamente cómodo en los greens.
"Jugué un golf excelente", señaló Rahm. "Es la única manera de verlo. Ojalá me hubiera ido mejor con la velocidad de los greens. Parecía que no lograba llevar la bola hasta el hoyo, y esa es la razón por la que no emboqué más putts".
Rahm no requiere una semana idílica con el putt para adjudiarse un major; incluso cuando avasalló al field en el Masters de 2023, su putt fue meramente destacado. McIlroy solía necesitar su mejor repertorio para ganar majors (y cuando lo exhibía, arrasaba con el field). Sin embargo, conquistó el Masters de 2025 a pesar de varios hoyos nefastos, y se impuso en el Masters de Augusta de este año sin su pegada más pulcra.
Esta semana, McIlroy tuvo una jornada terrible con el driver el jueves; firmó una tarjeta de 74 golpes. Aun así, se mantuvo en la pelea seria durante la segunda mitad del domingo.
El peor golf de Scheffler es infinitamente superior al peor día de cualquiera de sus pares. Rara vez entrega una ronda deficiente, mucho menos un torneo malo. Scheffler ha superado 74 cortes consecutivos, 51 más que cualquier otro jugador del PGA Tour; y cuando se le presenta la oportunidad de alzar un trofeo, fructifica con tanta frecuencia como cualquiera desearía razonablemente.
No obstante, el mejor golf de McIlroy bien podría superar al mejor de Scheffler. Cuando está en sintonía, ametralla la bola con un drive tras otro directo al fairway, más lejos que casi todos, otorgándose una ventaja descomunal. (McIlroy promedió 361 yardas desde la salida el domingo, el mejor entre los contendientes. Rahm promedió 360). Hace unos años, el juego de McIlroy con los wedges lo lastraba. Ese ya no es el caso.
"Me amparo en mi capacidad para embocar la bola, que honestamente es superior a lo que jamás ha sido: mi chipping, mi putt y mi juego de recuperación (scrambling)", manifestó McIlroy.
A pesar de que McIlroy no saboreó la victoria esta semana, exhibió la misma mentalidad indómita que resultó tan imponente en Augusta National el mes pasado. No encadenó errores. Cuando se metió en aprietos, supo sortearlos. Jugó con la convicción de ganar, no porque estuviera en su cenit, sino porque comprende ahora que no requiere la perfección para imponerse.
McIlroy arribó al hoyo 16, un par 5, con 4 bajo par, consciente de que necesitaba alcanzar al menos 5 bajo par y probablemente 6 bajo par para tener opciones de triunfo. Mandó su drive al rough derecho. Su segundo tiro se desvió hacia la derecha. Por la trayectoria de la bola, parecía que algo debajo de ella alteró el impacto, pero es el precio que se paga por yacer en el rough.
El PGA Championship se le escurría a McIlroy de las manos.
En ese preciso instante, un espectador vociferó: "¡USA!".
McIlroy se giró y mostró un semblante tan colérico como jamás le había visto.
"Cállate la puta boca", espetó McIlroy con los dientes apretados.
Señaló al individuo y solicitó al cuerpo de seguridad que lo desalojara.
No encontré inconveniente en la reacción de McIlroy. Esto no es un partido de los Eagles ni la Ryder Cup. El sujeto rebasó el límite. Sin embargo, contrastó notablemente con el McIlroy del PGA del año pasado. En aquel entonces, aún deambulaba en una bruma festiva tras el Masters. Esta semana, acudió resuelto a conquistar el Trofeo Wanamaker, sin importar dónde aterrizaran sus drives.
Rahm declaró el domingo: "En lo que a mí respecta, estar en la pelea de nuevo, pegarle tan bien como lo hice y rendir al nivel de este fin de semana, ha sido una gran semana". Estoy seguro de que lo cree. No obstante, no considero que lo sintiera con vehemencia.
Rahm lucía fastidiado por no haber ganado. Parte de lo que lo vuelve extraordinario es el pundonor; incluso cuando atravesaba dificultades, esperaba plenamente erigirse como el mejor golfista del mundo otra vez.
Se muestra frustrado a menudo, mas nunca amedrentado.
Rahm no estuvo en su máximo esplendor, pero se quedó a un suspiro de ser suficiente.
McIlroy tampoco exhibió su plenitud, pero de igual forma rozó la gloria.
Aaron Rai se adueñó de la semana. No obstante, la liza por dominar esta era del golf está plenamente vigente.