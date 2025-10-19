Todo listo en Yakarta para un Mundial de Gimnasia
El mundo de la gimnasia se prepara para una de sus citas más esperadas: el Campeonato Mundial que este año se celebrará en Yakarta, Indonesia. La élite de la gimnasia artística femenil y varonil se reunirá del 19 al 25 de octubre para definir títulos, mostrar nuevas rutinas y medir fuerzas en una competencia que promete alto nivel técnico y grandes emociones.
Entre los nombres que llegan con protagonismo están campeones olímpicos, estrellas emergentes y especialistas que dominan sus aparatos con maestría. Desde la potencia de Zhang Boheng y la elegancia de Zhou Yaqin, hasta el regreso de leyendas como Eleftherios Petrounias y el ascenso de jóvenes talentos como Ruby Evans y Laura Casabuena, Yakarta será el escenario donde el presente y futuro de la gimnasia mundial se cruzarán.
KAYLIA NEMOUR
La joven estrella argelina Kaylia Nemour sigue dando que hablar en el mundo de la gimnasia artística. Con una elegancia innata y una dificultad altísima en barras asimétricas —su aparato insignia—, buscará en Yakarta confirmar su estatus como una de las figuras emergentes más fuertes del circuito. Luego de su histórica medalla de oro olímpica en París 2024, es por eso que su presencia será clave en el crecimiento de la gimnasia africana en la élite.
ZHOU YAQIN
Especialista en la viga de equilibrio, Zhou Yaqin representa la precisión milimétrica y el control absoluto que caracteriza a la escuela china. Tras su destacada actuación en París con una medalla de plata llega a Yakarta con la intención de colarse en la pelea por las preseas en su aparato favorito. Su estilo limpio y su madurez competitiva podrían dar la sorpresa en una final muy disputada. El equipo chino femenil es favorito para llegar a las Finales de barras asimétricas y viga.
ZHANG BOHEN
Uno de los grandes nombres de la gimnasia masculina, Zhang Boheng aspira a recuperar la corona mundial en el all-around. Con una ejecución impecable y gran nivel técnico en paralelas, barra fija y caballo con arzones, el gimnasta chino llega a Yakarta como líder de su equipo después de tres medallas olímpicas en París 2024 con dos platas y un bronce.
LAURA CASABUENA
La joven promesa española afronta este Mundial en la búsqueda de consolidación internacional. Laura Casabuena ha demostrado un notable crecimiento técnico y expresivo, destacándose especialmente en suelo y barra. En Yakarta, buscará sumar experiencia y quizás meterse en alguna final, en lo que promete ser un paso clave en su proyección hacia el ciclo olímpico.
RUBY EVANS
Con apenas 18 años, Ruby Evans ya se perfila como una de las piezas más interesantes del equipo británico. Su potencia en salto y su actitud en piso la convierten en una competidora implacable en eventos individuales. En este Mundial, su objetivo será meterse entre las mejores y afianzar su lugar entre las futuras líderes de la gimnasia, donde ya cuenta con dos medallas en Campeonatos Europeos.
ELEFTHERIOS PETRUNIAS
Conocido como el "Señor de los Anillos", el griego Eleftherios Petrounias sigue siendo una leyenda viva en su aparato. Campeón olímpico y múltiple medallista mundial, llega a Yakarta decidido a sumar un nuevo podio en su carrera. Su fuerza, técnica depurada y carisma lo convierten en uno de los nombres más esperados del certamen.
ASIA D'AMATO
La italiana Asia D'Amato vuelve a escena tras superar una serie de lesiones que marcaron su última temporada. Campeona europea en 2022 y parte del sólido equipo italiano, su presencia en Yakarta representa una gran oportunidad para volver a pelear en el all-around y reforzar la presencia de Italia como potencia en ascenso dentro de la gimnasia femenina.