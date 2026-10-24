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Frederick Richard se proclama campeón mundial de piso en gimnasia artística

El gimnasta estadounidense se coronó en los campeonatos del mundo de gimnasia artística, que se llevaron a cabo en Rotterdam.
Redacción SI México|
El estadounidense Frederick Richard, tras coronarse campeón mundial en piso Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística, en Rotterdam.
El estadounidense Frederick Richard, tras coronarse campeón mundial en piso Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística, en Rotterdam. | JOHN THYS / AFP

El estadounidense Frederick Richard se proclamó campeón en el concurso de piso de los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística, este sábado en Rotterdam, donde superó al británico Jake Jarman y al israelí Artem Dolgopyat.

Ante la mirada de su compatriota Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, presente en las gradas, Richard logró a sus 22 años su primer título planetario.

Bronce en el concurso general hace tres años en los Mundiales de Amberes, también logró un tercer puesto en el concurso por equipos de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

El título de caballo con arcos fue para el armenio Hamlet Manukyan.

En categoría femenina, la argelina Kaylia Nemour se coronó en barras asimétricas. AFP

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