Frederick Richard se proclama campeón mundial de piso en gimnasia artística

El estadounidense Frederick Richard se proclamó campeón en el concurso de piso de los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística, este sábado en Rotterdam, donde superó al británico Jake Jarman y al israelí Artem Dolgopyat.

Ante la mirada de su compatriota Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, presente en las gradas, Richard logró a sus 22 años su primer título planetario.

Frederick Richard puts up a HUGE 14.633 in the Men's Floor Final!



📹⤵️ pic.twitter.com/xLAPdIlQCu — USA Gymnastics (@USAGym) October 24, 2026

Bronce en el concurso general hace tres años en los Mundiales de Amberes, también logró un tercer puesto en el concurso por equipos de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

El título de caballo con arcos fue para el armenio Hamlet Manukyan.

En categoría femenina, la argelina Kaylia Nemour se coronó en barras asimétricas. AFP