Gerardo Ulloa y Fabiola Corona se convirtieron en los primeros campeones de la Durango Titan Desert México, competencia de ciclismo de montaña que terminó este lunes. Después de cuatro días y más de 360 kilómetros, ambos mexicanos conquistaron sus respectivas categorías tras mantener el liderato desde la primera hasta la última etapa y finalizar con ventajas de alrededor de media hora sobre sus principales perseguidores.

La última jornada se disputó en Durango, donde el español Luis Ángel Maté consiguió su segunda victoria consecutiva de etapa. A falta de 20 kilómetros para la meta, el ciclista aceleró y logró separarse del grupo, para terminar con 30 segundos de ventaja sobre sus perseguidores. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para superar a Ulloa en la clasificación general, en la que terminó segundo, seguido por Iván Aguilar en el tercer puesto.

El mexicano había construido buena parte de su ventaja al ganar las primeras dos etapas, lo que le permitió administrar su diferencia durante el resto de la competencia y conquistar el título en su primera participación en las Titan World Series.

“Estoy muy, muy contento. Todas las etapas han sido duras, incluso la de hoy, así que me llena de orgullo llevarme la general. Más aún, siendo mi primera Titan Desert”, comentó Ulloa después de cruzar la meta.

En la categoría femenil, Fabiola Corona tuvo un dominio todavía más contundente: ganó las cuatro etapas y terminó con una ventaja cercana a los 30 minutos sobre su principal perseguidora. Aramda Álvarez y Michelle Gallegos completaron el podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Me siento muy feliz. Esta última ha sido la etapa que más disfruté”, declaró Corona, quien también destacó los paisajes y caminos que recorrieron los participantes durante la última jornada.

Con las victorias de Ulloa y Corona concluyó la primera edición de la Titan Desert México y también el calendario 2026 de las Titan World Series. Durante el año se celebraron cuatro competencias en Marruecos, España, Chile y México, que reunieron aproximadamente a 1,500 participantes.

Ulloa, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sumó así un nuevo título a su trayectoria internacional. Corona, también con experiencia olímpica, cerró el año con una actuación perfecta en Durango.

De esta manera, México se estrenó como sede de las Titan World Series con dos campeones nacionales: Ulloa, que construyó su triunfo con las victorias de las primeras jornadas, y Corona, que dominó la competencia de principio a fin.