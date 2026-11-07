GFNY Kids busca formar a las próximas generaciones de ciclistas en Cozumel

COZUMEL.- Cozumel también tiene una carrera para los más jóvenes. Este sábado 7 de noviembre se celebró GFNY Kids, una competencia de ciclismo infantil que forma parte de la décima tercera edición del Gran Fondo New York Cozumel.

Miguel González Castelán, cofundador del GFNY Cozumel, mencionó que la carrera infantil nació con el propósito de ofrecer oportunidades deportivas que él y otros integrantes de la organización no tuvieron durante su infancia. Para González, no se trata solamente de encontrar futuros ciclistas, sino de motivar a los niños a practicar algún deporte y acercar a las familias a la actividad física. Las autoridades de Cozumel también apoyan la carrera y ayudan a que más niños de la isla puedan participar.

Los recorridos cambian según la edad de los niños. Los más pequeños, de tres y cuatro años, recorren 270 metros, mientras que los de cinco y seis completan 540 metros. Para los participantes de siete y ocho años la distancia aumenta a 1.7 kilómetros; los de nueve y diez recorren 3.5 kilómetros, y los de 11 a 13 años compiten en una distancia de cinco kilómetros. Los niños más pequeños también pueden participar con bicicletas que tengan rueditas de apoyo.

El propósito es que los niños tengan una experiencia similar a la de los adultos que participan en el GFNY. Cada inscripción incluye un jersey oficial, números de competencia, cronometraje electrónico, asistencia mecánica y una medalla al terminar. Es decir todos los niños tendrán registrado su tiempo, pero los menores de ocho años no competirán por los primeros lugares. En las categorías de mayor edad sí habrá premios para los ganadores.

GFNY Kids forma parte de un fin de semana dedicado al ciclismo que incluye dos días de exposición, actividades para los participantes y la competencia principal del domingo 8 de noviembre. Esta última tiene alrededor de 3000 ciclistas inscritos. González denota que estas actividades ayudan a formar una cultura deportiva en Cozumel y permiten que los niños crezcan rodeados de competencias que antes no existían en la isla.