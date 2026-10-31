Gilda Hernández, Jimena Navarro y su nuevo desafío en el Mundial de Paraciclismo 2026

Gilda Andrea Hernández Ramírez y María Jimena Navarro Vázquez representan a México en el Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista 2026, que se celebra del 29 de octubre al 1 de noviembre en Apeldoorn, Países Bajos. Las mexicanas están inscritas en las categorías C2 y C4 femeniles. En un campeonato que reúne a 235 ciclistas de distintos países.



Durante los cuatro días de competencia se otorgarán 48 títulos mundiales en distintas pruebas y categorías. El paraciclismo de pista se disputa en un velódromo y cuenta con categorías que agrupan a los atletas según cómo influye su discapacidad en la práctica deportiva.



Hernández competirá en C2 y Navarro en C4, divisiones en las que se utilizan bicicletas convencionales, con adaptaciones cuando son necesarias. En C2 participan atletas con mayores limitaciones funcionales que en C4. El programa del Mundial incluye pruebas de velocidad, contrarreloj de un kilómetro, scratch y eliminación.



Gilda Hernández, originaria de Oaxaca, llega a esta competencia después de conseguir el quinto lugar en el Mundial de Paraciclismo de Ruta, celebrado en septiembre en Huntsville, Estados Unidos. La mexicana completó la prueba C2 con un tiempo de 1:41:54, apenas tres segundos detrás de la campeona, la suiza Flurina Rigling. Además, obtuvo una medalla de plata y tres de bronce en las pruebas de pista del Campeonato Panamericano de Brasil 2026.



Por su parte, Jimena Navarro, representante del Estado de México, consiguió cinco medallas en el Campeonato Panamericano de Brasil: tres de oro, una de plata y una de bronce. Entre sus resultados destaca el primer lugar en la prueba de ruta C4, que completó con un tiempo de 1:20:01.43. En septiembre también participó en el Mundial de Ruta de Huntsville, donde terminó en el décimo lugar tanto en contrarreloj como en ruta.



Entre las participantes figuran la estadounidense Allison Jones, diez veces campeona mundial en C2, y la británica Kadeena Cox, ganadora de cuatro medallas de oro paralímpicas y competidora de C4.



El Mundial se disputa en el velódromo Omnisport de Apeldoorn y permitirá a las mexicanas medirse con referentes internacionales de sus respectivas categorías, con la mirada puesta en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.