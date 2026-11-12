Golf, diversión y camaradería: Así se vive el Torneo de golf de Grupo Expansión by Sports Illustrated México

El Club de Golf Avándaro, en Valle de Bravo, se convirtió este jueves en el punto de encuentro de empresarios y ejecutivos que participan en el torneo de golf organizado por Grupo Expansión y Sports Illustrated México. Además de demostrar sus habilidades con los bastones, los jugadores disfrutan de distintas actividades preparadas por Sports Illustrated México, Quién, ELLE y Life and Style, que buscan llevar la diversión más allá del campo de golf.

Desde el inicio del recorrido, los participantes encuentran diferentes dinámicas en las que ponen a prueba su puntería, sus conocimientos sobre el golf y su capacidad para superar grandes retos. Entre cada golpe, también hay espacio para conversar, compartir experiencias y disfrutar de un ambiente lleno de risas.

Los asistentes participaron en varias actividades en el Torneo de Golf de Grupo Expansión by Sports Illustrated México. | Patrick Charles / Sports Illustrated

Una de las actividades se encuentra en el hoyo 1, donde Sports Illustrated México preparó un juego de water pong. La dinámica consiste en colocar seis vasos de cada lado e intentar encestar una pelota en los recipientes del equipo contrario. Aunque parece sencillo, los participantes necesitan precisión y buena puntería para completar el reto.

“La verdad, la pasé muy bien con este juego. Es increíble la experiencia”, comentó uno de los participantes después de probar la actividad. Entre risas y carcajadas, los jugadores se animan a competir y demostrar que sus habilidades no solamente sirven para jugar golf.

La jornada también ofrece momentos para descansar e hidratarse antes de continuar con el recorrido. De esta manera, el torneo de Sports Illustrated México reúne el deporte, la convivencia y el entretenimiento en un mismo lugar, donde los participantes pueden disfrutar de una experiencia que va más allá de los 18 hoyos.