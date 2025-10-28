Golf: nieta de Trump jugará un torneo profesional
Los Ángeles, Estados Unidos
Kai Trump, nieta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, participará por primera vez en un torneo del circuito profesional femenino de golf (LPGA) al recibir una invitación de un patrocinador.
De 18 años, Kai competirá en el evento The Annika, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida, según informó este martes el circuito estadounidense.
“Mi sueño ha sido competir con las mejores del mundo en el circuito LPGA”, declaró la joven en un comunicado. “Estoy deseando conocer y competir contra muchas de mis heroínas y mentores en el golf”.
Trump, estudiante de último año de secundaria, ocupa el puesto 461 del ranking de la Asociación de Golf Juvenil de Estados Unidos y ha confirmado su compromiso para unirse al equipo de golf de la Universidad de Miami.
La hija mayor de Donald Trump Jr. también cuenta con una notable presencia en redes sociales, con millones de seguidores en diversas plataformas.
“La amplia audiencia y alcance de Kai están ayudando a introducir el golf a nuevos públicos, especialmente entre los fanáticos más jóvenes. Estamos emocionados de verla dar este siguiente paso en su trayectoria”, comentó Ricki Lasky, directora de Negocios y Operaciones de la LPGA.
El mes pasado, Donald Trump, un reconocido aficionado al golf, invitó a su nieta a acompañarlo durante la jornada inaugural de la Ryder Cup en Farmingdale, Nueva York.
The Annika, que reparte 3,25 millones de dólares en premios, es el penúltimo evento del calendario LPGA y suele reunir a un cartel de grandes figuras. La vigente campeona es la estadounidense Nelly Korda, actual número dos del ranking mundial. (AFP)