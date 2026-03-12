La guerra entre Irán y Estados Unidos paraliza ligas, amenaza a la F1 y deja deportistas varados
La guerra entre Irán y Estados Unidos también impactó al deporte. Varias ligas de futbol en Medio Oriente se paralizaron, dos Grandes Premios de Fórmula 1 quedaron bajo amenaza de cancelación y jugadores, árbitros y dirigentes terminaron varados en distintos países por el cierre del espacio aéreo y la cancelación de vuelos.
La disciplina más afectada fue el futbol. Irán, según su ministro de Deportes, no participará en el Mundial 2026. Los ataques de Estados Unidos dejaron miles de muertos en territorio iraní, entre ellos el líder supremo del país, Alí Jamenei, además de daños materiales.
El conflicto, sin embargo, no surgió de la nada. En diciembre pasado, Irán ya había boicoteado el sorteo de la Copa del Mundo realizado en Washington, después de que Estados Unidos negara visas a varios miembros de su delegación.
En lo deportivo, el combinado iraní estaba ubicado en el grupo G y tenía previsto disputar sus tres partidos de fase de grupos en territorio estadounidense: ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y frente a Egipto en Seattle.
La crisis también alcanzó a Irak, cuya federación pidió a la FIFA retrasar el repechaje intercontinental que se disputará en Monterrey. El cierre del espacio aéreo iraquí y de varias embajadas ha generado problemas logísticos: jugadores y miembros del cuerpo técnico no han podido viajar, mientras que la obtención de visas también se ha vuelto complicada.
Entre los afectados está el seleccionador Graham Arnold, quien quedó atrapado en Emiratos Árabes Unidos. Antes de la repesca, el equipo tenía prevista una concentración en Estados Unidos, pero la situación aérea alteró por completo la planificación.
La federación iraquí sostiene que, bajo estas condiciones, no existen garantías de igualdad deportiva frente a su rival, que saldrá del duelo entre Bolivia y Surinam.
A nivel de clubes, la Liga de Campeones de la AFC pospuso los partidos de vuelta de los octavos de final en la región occidental: Al-Hilal vs. Al-Sadd, Al-Ahli Saudi vs. Al-Duhail, Ittihad FC vs. Al-Wahda y Tractor FC vs. Shabab Al-Ahli.
“La prioridad de la AFC es la seguridad de todos los interesados, incluidos jugadores, equipos, árbitros, socios y aficionados. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de garantizar un entorno seguro para todos”, señaló la Confederación Asiática de Futbol en un comunicado.
Además, varios torneos locales se suspendieron temporalmente en Irán, Baréin, Kuwait, Irak, Líbano y Catar, aunque este último anunció la reanudación de su liga a partir de hoy.
Otro evento que pende de un hilo es la Finalissima, programada para el 27 de marzo entre España, campeón de la Eurocopa, y Argentina, monarca de la Copa América, en el Estadio Lusail de Lusail, en Catar. La UEFA adelantó que la próxima semana se definirá si el encuentro se mantiene en esa sede o si cambia de escenario.
En el automovilismo también hay incertidumbre. Dos carreras del calendario de la Fórmula 1 están en duda: el Gran Premio de Baréin, programado del 10 al 12 de abril, y el Gran Premio de Arabia Saudita, previsto del 17 al 19 del mismo mes.
Ambos países comparten frontera marítima con Irán, lo que complica la logística del campeonato. Gran parte del material: garajes móviles, herramientas, repuestos y equipamiento técnico, se traslada por barco y debe llegar al país sede al menos dos semanas antes de cada carrera.
En el caso de Baréin, ese cargamento tendría que arribar durante la última semana de marzo. Pero para que eso ocurra, el envío debe salir dos semanas antes, por lo que el proceso tendría que ponerse en marcha prácticamente de inmediato.
Sin una postura clara de la FIA, los equipos se encuentran en el limbo: no saben si deben preparar el traslado o detenerlo. Reportes indican que, si uno de los dos Grandes Premios se cancela, el otro también tendría que posponerse.
“La FIA continúa monitoreando los acontecimientos en toda la región y nuestros pensamientos están con todos aquellos afectados por estos recientes eventos mientras esperamos calma, seguridad y un retorno a la estabilidad”, señaló el organismo en su única postura oficial.
El conflicto también dejó a varios deportistas y miembros de equipos atrapados fuera de casa. Uno de los primeros casos que salió a la luz fue el del golfista español Jon Rahm.
El campeón de dos "majors" ayudó a coordinar la salida de varios jugadores que se encontraban en la región por compromisos del circuito LIV Golf, ante el cierre de rutas aéreas y la cancelación de vuelos. La prioridad pasó rápidamente de la competencia a encontrar la manera de abandonar la zona con seguridad.
El conflicto también alcanzó al futbol femenil. Durante un torneo disputado en Australia, varias integrantes de la selección de Irán decidieron no regresar a su país tras finalizar la competencia. La tensión política y el temor a posibles represalias llevaron a algunas futbolistas a buscar alternativas para permanecer en territorio australiano.
La situación incluso afectó al arbitraje internacional. El mexicano César Arturo Ramos Palazuelos y su equipo quedaron varados en Doha después de que el cierre del espacio aéreo en distintos puntos de la región complicara los vuelos comerciales.
El silbante había viajado a Medio Oriente para dirigir compromisos internacionales, pero las restricciones lo obligaron a permanecer varios días en Catar mientras se reorganizaban las rutas para regresar.
Ni siquiera los dirigentes del futbol han quedado fuera del conflicto. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, también tuvo que permanecer en Catar ante la incertidumbre en los vuelos de la región.
En cuestión de días, el conflicto convirtió aeropuertos y concentraciones deportivas en puntos de espera, recordando que, cuando la geopolítica se tensiona, el deporte rara vez queda al margen.