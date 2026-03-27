Historias de atletas trans que marcaron hitos en el deporte
En la historia reciente atletas transgénero han destacado en diversas disciplinas. La argelina Imane Khelif ganó el oro olímpico en París 2024, la futbolista canadiense Quinn obtuvo la medalla dorada en Tokio 2020 y el bronce en Río 2016, la pesista Laurel Hubbard compitió en Tokio 2020, la futbolista Mara Gómez debutó en la Primera División de Argentina y la nadadora Lia Thomas ganó un título universitario en la NCAA.
El Comité Olímpico Internacional, a cargo de Kirsty Coventry, anunció que prohibe la participación de atletas trans en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos y que todas las personas que participen en estas competencias deberán ser sometidas a exámenes genéticos.
Imane Khelif
Imane Khelif ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiéndose en la primera atleta trans en boxeo en lograrlo.
Quinn
Es la primera deportista transgénero en colgarse una medalla de oro olímpica y lo hizo en Tokio 2020 en la Final que ganó Canadá a su similar de Suecia. Quinn debutó en 2014 con Canadá y se declaró trans hace seis años, previamente se colgó el bronce olímpico en Río 2016.
Laurel Hubbard
La neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta abiertamente trans en competir en unos Juegos Olímpicos. La atleta había competido en eventos masculinos antes de declararse transgénero en 2013.
Mara Gómez
Mara Gómez es la primera jugadora transgénero de la Primera División de Argentina. A los 18 años, gracias a la Ley de Identidad de Género, Mara obtuvo su DNI femenino.
Lia Thomas
La nadadora estadounidense Lia Thomas se convirtió en la primera atleta trans en ganar un título universitario en la NCAA al completar las 500 yardas (457 metros) en natación estilo libre femenino en 4 minutos y 33:24 segundos.