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Historias de atletas trans que marcaron hitos en el deporte

Atletas trans como Imane Khelif, quien ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 ,Rebecca Quinn y Laurel Hubbard han participado en justas olímpicas. También destacan Mara Gómez y Lia Thomas en ligas profesionales y competencias universitarias.

Yarek Gayosso

Imane Khelif ganó la medalla de oro olímpica en París 2024.
Imane Khelif ganó la medalla de oro olímpica en París 2024. / Richard Pelham/Getty Images

En la historia reciente atletas transgénero han destacado en diversas disciplinas. La argelina Imane Khelif ganó el oro olímpico en París 2024, la futbolista canadiense Quinn obtuvo la medalla dorada en Tokio 2020 y el bronce en Río 2016, la pesista Laurel Hubbard compitió en Tokio 2020, la futbolista Mara Gómez debutó en la Primera División de Argentina y la nadadora Lia Thomas ganó un título universitario en la NCAA.

El Comité Olímpico Internacional, a cargo de Kirsty Coventry, anunció que prohibe la participación de atletas trans en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos y que todas las personas que participen en estas competencias deberán ser sometidas a exámenes genéticos.

Imane Khelif

Imane Khelif celebra el oro olímpico.
Imane Khelif celebra el oro olímpico en París. / Richard Pelham/Getty Images

Imane Khelif ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiéndose en la primera atleta trans en boxeo en lograrlo.

Quinn

Quinn controla el balón para el equipo de Canadá en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Quinn controla el balón para el equipo de Canadá en los Juegos Olímpicos de París 2024. / Alex Livesey/Getty Images

Es la primera deportista transgénero en colgarse una medalla de oro olímpica y lo hizo en Tokio 2020 en la Final que ganó Canadá a su similar de Suecia. Quinn debutó en 2014 con Canadá y se declaró trans hace seis años, previamente se colgó el bronce olímpico en Río 2016.

Laurel Hubbard

Laurel Hubbard.
Laurel Hubbard. / Chris Graythen/Getty Images

La neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta abiertamente trans en competir en unos Juegos Olímpicos. La atleta había competido en eventos masculinos antes de declararse transgénero en 2013.

Mara Gómez

Mara Gómez.
Mara Gómez. / Getty Images

Mara Gómez es la primera jugadora transgénero de la Primera División de Argentina. A los 18 años, gracias a la Ley de Identidad de Género, Mara obtuvo su DNI femenino. 

Lia Thomas

Lia Thomas.
Lia Thomas. / Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images

La nadadora estadounidense Lia Thomas se convirtió en la primera atleta trans en ganar un título universitario en la NCAA al completar las 500 yardas (457 metros) en natación estilo libre femenino en 4 minutos y 33:24 segundos.

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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