¡Histórico! México rompe récord de medallas en Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El deporte mexicano vivió una jornada histórica luego de sumar su medalla número 14 en lo que va de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. De esta manera, el equipo Tricolor superó su mayor cosecha jamás vista dentro de esta competición juvenil.

El récord se logró gracias a dos deportes de combate en los que México es una potencia histórica. Por un lado está el boxeo, donde la delegación cosechó un par de bronces de los puños de Jorge Luis Nieblas en la división varonil de 70 kilogramos, y de Alan Jesús Ocampo en los 50 kilogramos.

Posteriormente vino el turno del taekwondo, donde los mexicanos se consagraron con otros dos bronces. Uno de ellos con Jorge Octavio Martínez en la rama varonil de 73 kilogramos, y otro en la modalidad de equipos mixtos, donde el representativo nacional compuesto por Guillermo Manuel Cortés, Aline Sarai Herrera, Vania Mondragón y el propio Martínez venció a Alemania en el duelo por el podio.

Cabe señalar que, gracias a estas victorias, México llegó a 11 bronces y 3 platas para colocar en el puesto 62 del medallero un total de 14 preseas, con las cuales dejó atrás la marca de 12 medallas que logró en Buenos Aires 2018.

Aun así, sigue sin ser su mejor participación en el medallero general, ya que esa todavía le pertenece a la propia justa de la capital argentina, donde la delegación alcanzó el lugar 20° con 3 oros, 3 platas y 6 bronces, pesando más el valor de los metales dorados en la clasificación olímpica.

¿Qué medallas conquistó México en Dakar 2026?

A lo largo de Dakar 2026, México subió al podio en 6 disciplinas diferentes. Por ahora, el taekwondo es el deporte de mayor producción con 4 metales, seguido por atletismo y natación con 3 cada uno.

Taekwondo (4 medallas)

* Plata: Guillermo Cortés (-63 kg masculino).

* Bronce: Aline Herrera (-55 kg femenino).

* Bronce: Jorge Martínez (-73 kg masculino).

* Bronce: Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón (Equipo mixto).

Atletismo (3 medallas)

* Plata: Carlo Cruz (Salto con pértiga masculino).

* Bronce: Kendra Duany (Lanzamiento de disco femenino).

* Bronce: Alison Salinas (Lanzamiento de martillo femenino).

Natación (3 medallas)

* Bronce: Daniel Saborío (400 m libres masculino).

* Bronce: Fernanda García (50 m mariposa femenino).

* Bronce: Daniel Saborío (200 m libres masculino).

Boxeo (2 medallas)

* Bronce: Alan Ocampo (-50 kg masculino).

* Bronce: Jorge Luis Nieblas (-70 kg masculino).

Lucha playa (1 medalla)

* Plata: Karen Ríos (-45 kg femenino).

Beisbol 5 (1 medalla)

* Bronce: Equipo México (Torneo mixto).