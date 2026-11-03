Hunter McIntyre y Bianca Sierra ganan HYROX Ciudad de México 2026

Hunter McIntyre y Bianca Sierra ganaron las categorías Pro varonil y femenil de HYROX Ciudad de México 2026, celebrado del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Banamex. El estadounidense terminó la competencia en 59:04, mientras que la mexicana registró 1:12:20, apenas un segundo por delante de Nayelli García. Ambas pruebas se disputaron el viernes 30 de octubre.

McIntyre fue el único competidor de la categoría Pro varonil que logró bajar de una hora. El mexicano Aldo Lozano terminó segundo con 1:01:19, a dos minutos y 15 segundos del ganador. El estadounidense Gabe Piepergerdes completó el podio con 1:01:35. Otros dos mexicanos terminaron entre los cinco mejores: Alan Carrillo fue cuarto con 1:03:06 y Axel López, quinto con 1:03:37.

En la categoría Pro femenil, las mexicanas ocuparon los tres primeros lugares. Bianca Sierra ganó con 1:12:20, seguida de Nayelli García con 1:12:21 y Angelly Hernández con 1:12:36. La estadounidense Nadine Fadelle terminó cuarta con 1:13:26.

Lozano también destacó por su desempeño, después de haber registrado un tiempo de 59:45 en HYROX São Paulo apenas dos semanas antes. En Ciudad de México fue el más rápido en las pruebas de empuje y arrastre de trineo, con tiempos de 2:46 y 3:29, respectivamente. Además, completó los lanzamientos de balón a la pared (wall balls) en 3:54, aunque no logró superar el tiempo total de McIntyre.