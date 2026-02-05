HYROX, el fenomenal experimento alemán triunfa en México
Nacido en Alemania, HYROX encontró en México un terreno fértil para consolidarse como el “maratón del fitness”, combinando carrera y fuerza funcional en un formato global, estandarizado y cada vez más popular en ciudades de gran altitud como la Ciudad de México.
La llegada de HYROX a la Ciudad de México en 2025 fue más allá de una anécdota deportiva, resultó en la confirmación de que este formato atlético nacido en Alemania ya es parte de la cultura fitness global. Competir a 2 mil 240 metros de altura, en una ciudad con una comunidad apasionada y creciente, convierte cada carrera en un reto físico y mental que engancha desde el primer kilómetro.
HYROX nació en 2017, cuando Christian Toetzke —experto en organizar pruebas masivas como Ironman y maratones— y Moritz Fürste —dos veces medallista olímpico en hockey sobre pasto— detectaron un vacío en el mundo del fitness competitivo. No existía una competencia que mezclara de manera formal la carrera con ejercicios funcionales de fuerza. De esa idea surgió un formato que pronto se convirtió en disciplina.
El formato parece sencillo: un kilómetro de carrera seguido de una estación funcional, repetido ocho veces. Pero la práctica es otra historia. Empujes con pesas, trineos cargados, mil metros de remo, burpees en recorrido de 80 metros, cargas funcionales y wall balls con balón de 8 kilos. Todo idéntico en cualquier ciudad del mundo, lo que permite comparar tiempos y medir fuerzas con atletas internacionales. Esa estandarización es parte de su atractivo: cualquiera puede entrenar sabiendo que el reto será el mismo en Berlín, Nueva York o Ciudad de México.
La primera edición, en 2018, reunió a 650 participantes. Fue suficiente para demostrar que había encontrado un espacio propio. Hoy HYROX se disputa en más de 30 países y se ha ganado el apodo de “el maratón del fitness”.
La deportista mexicana Arraiz Arriola lo explica desde la experiencia de quien comienza en esta disciplina: “Me está encantando ser nueva en algo… que me enseñen la técnica desde cero de varias cosas y a veces fallar se me hace muy bonito, muy emocionante”. Su testimonio refleja que HYROX es tanto un reto como un proceso de aprendizaje, donde la paciencia y la constancia son tan necesarias como la fuerza física.
En la CDMX la comunidad ha crecido a pasos acelerados. Más de 13 mil competidores han participado en eventos recientes, los Run Clubs se multiplican e incluso ya existe un centro oficial con coaches especializados —en Polanco—. Aquí la altitud añade un extra: cada esfuerzo se siente más pesado, pero también más gratificante. La cultura HYROX no se limita a la competencia: se entrena todo el año, se comparte en grupo y se vive como parte del día a día.
Más que vencer a otros, la mentalidad HYROX se centra en superarse a uno mismo. Y México ya tiene nuevas fechas marcadas: HYROX Guadalajara y HYROX Cancún en los próximos meses. Dos oportunidades para que la comunidad siga creciendo y para que este fenómeno global se pinte de verde con la energía de los atletas mexicanos.
Hyrox regresa a Guadalajara
Este fin de semana, HYROX vuelve a Guadalajara, una sede que se ha consolidado como uno de los polos más activos del fitness competitivo en México. La llamada Perla Tapatía se ha consolidado como referencia para medir el crecimiento del formato, tanto en participación como en nivel deportivo, con pruebas en Singles, Doubles y Relay bajo el mismo reglamento internacional.
Más allá del volumen de inscritos, la fecha en Guadalajara permite observar una evolución clara en el perfil del competidor. Ya no se trata únicamente de atletas provenientes del cross training, sino de corredores, triatletas y practicantes de fuerza que encuentran en HYROX un punto en común e incluso de evolución.