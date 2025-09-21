Imbatibles: los récords mundiales de atletismo que siguen vigentes en el tiempo
A lo largo de las décadas, el atletismo ha sido testigo de hazañas extraordinarias. Al día de hoy siguen vigentes marcas como la del estadounidense Mike Powell, quien en 1991 estableció el récord mundial de salto de longitud con 8.95 metros, registro con el que superó al legendario Carl Lewis, en Tokio. Más tarde, tres décadas después, esa marca sigue intacta, incluso frente a nuevas figuras como el italiano Mattia Furlani, actual campeón del mundo en Tokio 2025.
Hay otras marcas que permanecen imbatibles. La checa Jarmila Kratochvílová dejó un legado casi inalcanzable en los 800 metros planos con un tiempo de 1:53.28, récord que sigue vigente 42 años después. Lo mismo ocurre con la estadounidense Florence Griffith-Joyner, cuya marca de 10.49 segundos en los 100 metros planos, lograda en 1988, sigue siendo plusmarca mundial.
Mike Powell: salto de longitud, 1991
El estadounidense Mike Powell es el poseedor del récord mundial de salto de longitud, con una marca de 8.95 metros, que logró en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 1991 cuando derrotó a Lewis. Treinta y cuatro años después sigue invicta la marca.
Ahora, en el Mundial de Tokio 2025, con un salto de 8.39 metros el italiano Mattia Furlani se convirtió en campeón del mundo. Con apenas 20 años, Furlani, que el año pasado fue bronce en los los Olímpicos de París 2024, conquistó su primer título y mejoró un centímetro su mejor marca personal, pero lejos del récord de Powell, aún vigente.
Jarmila Kratochvílová: 800 metros planos, 1983
El 26 de julio de 1983, en el Estadio Olímpico de Múnich, Jarmila Kratochvílová estableció el récord mundial de 800 metros planos con un tiempo de 1:53.28, una marca que permanece vigente después de 42 años. Es el récord más antiguo en el mundo del atletismo.
Yuriy Sedykh: lanzamiento de martillo, 1986
El actual poseedor del récord masculino de lanzamiento de martillo es el atleta soviético Yuriy Sedykh, con un lanzamiento de 86,74 m (284 pies y 6 pulgadas). Increíblemente, Sedykh ha mantenido el récord durante casi 40 años, desde que se estableció en agosto de 1986.
El canadiense Ethan Katzberg reclamó un tercer título mundial de martillo en este Campeonato Mundial de Tokio 2025 cuando lanzó su segundo intento de 84.70 metros.
Usain Bolt
El jamaiquino Usain Bolt sigue siendo el hombre más rápido del mundo. El exvelocista mantiene el récord de 9.58 segundos en los 100 metros planos, que logró en el Campeonato del Mundo de Berlín 2009. Despué de 16 años nadie la ha superado.
Oblique Seville le devolvió a Jamaica la supremacía en los 100 metros masculinos en Mundial de Tokio 2025 al conquistar el oro con una marca de 9.77 segundos. Su victoria puso fin a una década de dominio estadounidense en la prueba reina, pero aún lejos de la marca de Bolt.
Florence Griffith-Joyner: 100 metros planos, 1988
El tiempo de 10.49 segundos en los 100 metros es el récord mundial femenino de Florence Griffith-Joyner, establecido el 16 de julio de 1988 en Indianápolis. Este tiempo sigue siendo la plusmarca mundial actual después de 37 años.
La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden se adueñó de los 100 metros planos con un oro mundial aplastante en 10.61 segundos, cuarto mejor tiempo de la historia.