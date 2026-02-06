Inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno: el fuego ilumina al hielo
Milán, Italia
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes con una ceremonia histórica y multisede, encabezada por el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en el estadio San Siro de Milán, y marcada por el encendido simultáneo de dos pebeteros olímpicos por primera vez en la historia.
El acto protocolario, que dio inicio formal a unos Juegos que se disputarán hasta el 22 de febrero en siete sedes del norte de Italia, culminó con la declaración solemne de Mattarella: “Declaro abiertos los Juegos de Milán-Cortina 2026”, pronunciada ante miles de espectadores y delegaciones de atletas reunidas en San Siro.
Minutos antes, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, protagonizó su primer discurso inaugural desde que asumió el cargo en marzo pasado. “A través de vosotros vemos lo mejor de nosotros mismos. Nos recordáis que podemos ser valientes, que podemos ser amables y que podemos levantarnos sin importar cuán fuerte haya sido la caída”, expresó la exnadadora zimbabuense.
Ceremonia única
La inauguración de Milán-Cortina 2026 pasará a la historia por su formato distribuido, con ceremonias y desfiles de atletas desarrollándose de manera simultánea en cuatro sedes: Milán, Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno, dependiendo de las disciplinas en las que competirán los deportistas.
El desfile de naciones, iniciado como marca la tradición por Grecia y cerrado por Italia, reunió a delegaciones de todo el mundo en un espectáculo inédito. México desfiló con Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados en San Siro y Cortina, respectivamente, acompañados por Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola en las otras sedes.
Arte, música y un llamado a la paz
La ceremonia combinó historia, cultura y modernidad italiana, con números artísticos que recorrieron distintas épocas del país. Mariah Carey fue una de las grandes protagonistas musicales, seguida por presentaciones de Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang y Cecilia Bartoli.
Uno de los momentos más emotivos llegó con el mensaje de paz, a cargo de la actriz Charlize Theron, inspirado en palabras de Nelson Mandela, en el que subrayó que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la construcción de un entorno de respeto y humanidad.
Dos pebeteros, una misma llama
El cierre de la ceremonia estuvo marcado por el encendido simultáneo de los dos pebeteros olímpicos, símbolo de la unión entre ciudad y montaña. En Milán, en el Arco della Pace, los ex campeones italianos Alberto Tomba y Deborah Compagnoni encendieron la llama, mientras que en Cortina d’Ampezzo lo hizo la esquiadora Sofía Goggia.
De acuerdo con el COI, esta dualidad representa la armonía entre las dos ciudades sede y el carácter territorial de unos Juegos repartidos geográficamente.
Con eventos como curling, hockey y patinaje artístico ya en marcha desde días previos, Milán-Cortina 2026 entra oficialmente en competencia tras una ceremonia que dejó claro su sello: unos Juegos modernos, descentralizados y con un fuerte mensaje de unidad global.