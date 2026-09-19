Inauguran los Juegos Asiáticos; superan en cantidad de atletas a los JJOO de París 2024
Los vigésimos Juegos Asiáticos fueron inaugurados oficialmente este sábado en Nagoya (Japón) por la tradicional ceremonia de bienvenida a los 11,000 participantes, una cifra superior a la de los Juegos Olímpicos de París 2024.
El emperador nipón Naruhito declaró los Juegos inaugurados, en presencia de la presidenta del Comité Olímpico Internacional (CIO) Kirsty Coventry.
La primera medalla de oro se entregará el domingo por la mañana al término de la prueba de triatlón, uno de los 43 deportes en el programa hasta el 4 de octubre.
Siete de esos deportes ofrecerán boletos para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.
En total, más de 11,000 deportistas participarán en estos Juegos Asiáticos, más de los 10,500 presentes en la cita de París.
Este aflujo ha causado serios problemas a los organizadores para encontrar el número necesario de alojamientos, ya que se tomó la decisión de no construir una villa de atletas para ahorrar dinero.
Los deportistas inscritos están alojados en un crucero, en alojamientos temporales de madera y en hoteles. Algunos se han quejado por el tamaño demasiado pequeño de las camas, por filtraciones de agua o por la falta de habitaciones.
Mientras que algunas pruebas comenzaron antes de la ceremonia de inauguración, los prolegómenos de un partido de hockey sobre césped causó algo más de bochorno a los organizadores: el himno de Corea del Norte sonó el viernes en honor de Corea del Sur, que se enfrentaba a Bangladés.
En el plano deportivo, China es favorita para volver a terminar en lo más alto del medallero, después de haberse adjudicado 201 de las 383 medallas de oro en juego en la última edición, en 2023, en su propio país, en Hangzhou.
Entre las estrellas esperadas estarán, en particular, la joya del tenis filipino Alexandra Eala y la sensación de la natación china Yu Zidi, que tiene solo 13 años.
En boxeo, Lin Yu-ting representará a Taiwán en el torneo femenino, dos años después de haber estado en el centro de una polémica sobre su género en los Juegos Olímpicos de París, donde ganó el oro.
Corea del Norte estará representada por más de 100 deportistas en 14 disciplinas, con el objetivo de "llevar alegría al mariscal Kim Jong Un". AFP