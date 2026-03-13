IndyCar estrena circuito en Arlington mientras la pelea por el campeonato se intensifica
La IndyCar disputa este domingo 15 de marzo su tercera carrera del año en Arlington, Texas, y lo hace en un circuito que nadie ha visto antes. El Java House Grand Prix de Arlington es la primera carrera en la historia de la categoría en esta ciudad, y el trazado ya tiene una característica que llama la atención: una recta de 1.5 kilómetros, la más larga de cualquier circuito callejero en el calendario de la IndyCar.
El circuito de 4.39 kilómetros y 14 curvas rodea dos de los estadios más famosos de Estados Unidos, el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys y el Globe Life Field de los Texas Rangers. La carrera es de 70 vueltas y el trazado combina zonas técnicas y lentas con esa gran recta donde los monoplazas van a superar los 180 mph. Ese tramo va a ser el lugar clave para los adelantamientos del día.
La carrera llega en un momento muy interesante del campeonato. Josef Newgarden lidera con 78 puntos después de su victoria en Phoenix la semana pasada, donde adelantó a Kyle Kirkwood a siete vueltas del final con neumáticos más frescos. Kirkwood es segundo con 73 puntos.
Pato O'Ward es cuarto con 63, todavía con opciones de meterse en la pelea por el liderato. El gran perdedor de Phoenix fue Álex Palou, tetracampeón de la serie, que chocó contra el muro en la vuelta 22 de su carrera número 100 y cayó al quinto lugar con 59 puntos.
En un circuito callejero nuevo, Kirkwood llega como uno de los favoritos. Desde 2020 es uno de los pilotos con más victorias en este tipo de trazados en toda la categoría, con cuatro en total. Su ritmo en las dos primeras fechas del año también fue muy bueno. Newgarden no se queda atrás: tiene seis victorias en circuitos urbanos a lo largo de su carrera. Y Palou, que necesita puntos para volver al frente del campeonato, tiene que demostrar que sigue siendo el mejor del pelotón.
Por el lado mexicano, Pato O'Ward llega con ganas de dar un paso más. Terminó cuarto en Phoenix y en este tipo de circuitos tiene todo para pelear por el podio. Además, O'Ward vivió buena parte de su adolescencia en Texas, lo que lo convierte en el favorito local de la afición.