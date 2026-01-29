Infarto acaba con la carrera de un mito del rugby francés
Uini Atonio, uno de los pilares más reconocidos del rugby francés en la última década, se encuentra hospitalizado en estado estable tras sufrir un infarto que, de acuerdo con su club, le obligará a retirarse definitivamente de la alta competencia. El Stade Rochelais confirmó que el jugador permanece bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de La Rochelle, luego de que los exámenes médicos confirmaran la dolencia cardíaca.
El episodio se produjo el pasado domingo, cuando el internacional francés sintió un dolor en el pecho durante el calentamiento previo al partido de liga frente al Clermont, lo que encendió las alarmas en el cuerpo médico del club.
Una baja sensible para Francia
Atonio, de 35 años y 68 veces internacional con Francia, formaba parte de los planes del seleccionador Fabien Galthié para el inicio del Seis Naciones, que arranca el próximo 5 de febrero. Bicampeón del torneo y pieza clave del Grand Slam de 2022, su ausencia representa un golpe emocional y deportivo para el combinado galo.
Nacido en Nueva Zelanda y de ascendencia samoana, el pilier desarrolló prácticamente toda su carrera en el Stade Rochelais, club al que llegó en 2011 y con el que disputó más de 300 partidos, convirtiéndose en una figura emblemática tanto dentro como fuera del campo.
De tres menús de McDonald’s al control extremo
A lo largo de su carrera, Atonio fue también un caso singular por la transformación de sus hábitos alimenticios. Con 1.96 metros de estatura y cerca de 160 kilos en sus primeros años como profesional, el propio jugador reconoció que su relación con la alimentación fue uno de los grandes retos a corregir cuando recibió su primera convocatoria con la selección francesa en 2014.
En declaraciones a L’Équipe, Atonio relató cómo pasó de consumir hasta tres menús de McDonald’s en una sola visita y grandes cantidades de patatas fritas, a trabajar de forma constante con el dietista del combinado nacional. El objetivo no fue la prohibición radical, sino el control progresivo, una estrategia que le permitió reducir peso y sostener su rendimiento al máximo nivel durante años.
Un proceso de cambio y longevidad
El trabajo dio resultados visibles: en poco más de siete meses, Atonio redujo significativamente su peso, mejoró su movilidad y prolongó su carrera hasta convertirse, en el Mundial de 2023, en el jugador más veterano de Francia. Incluso contemplaba la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo de 2027.
“Uini es maravilloso, tanto como jugador como como persona dentro del grupo”, declaró William Servat, entrenador de delanteros de Francia. “Hoy lo único que importa es él y su familia”.
Más allá de los números y los títulos, la carrera de Uini Atonio queda marcada por su impacto en el rugby francés y por una trayectoria de adaptación constante a las exigencias del alto rendimiento. El infarto que ahora pone fin a su etapa como profesional abre un periodo de convalecencia largo, pero también deja el retrato de un deportista que supo evolucionar para competir al máximo nivel durante más de una década.