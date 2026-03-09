Isaac del Toro abre la Tirreno-Adriático con Top 10 en la contrarreloj
El mexicano Isaac del Toro tuvo un sólido arranque en la Tirreno-Adriático, al colocarse dentro del Top 10 de la contrarreloj individual que abrió la carrera italiana.
Con un tiempo de 12:44 minutos, a una velocidad promedio de 53.5 km/h, el ciclista del UAE Team Emirates terminó décimo en el recorrido de 11.5 kilómetros, disputado con salida y meta en Lido de Camaiore. El ganador de la jornada fue el italiano Filippo Ganna, especialista en la modalidad y corredor del INEOS Grenadiers, con un crono de 12:08.
Del Toro tomó la salida 70 de los 167 competidores en un trazado completamente plano, ideal para especialistas contra el reloj, donde los ciclistas partieron con intervalos de un minuto.
El mexicano tuvo un paso competitivo durante gran parte del recorrido. Incluso marcó momentáneamente el mejor tiempo intermedio al paso por los 5 kilómetros, con 5:39 minutos y una media de 53.2 km/h. Sin embargo, minutos después su compañero de equipo Felix Großschartner superó ese registro por apenas 20 centésimas, y posteriormente otros seis corredores mejoraron el parcial, relegando al tricolor al octavo puesto en ese punto intermedio.
En los últimos dos kilómetros, Del Toro incrementó el ritmo en busca de asegurar un buen tiempo pensando en la clasificación general. Durante ese cierre incluso alcanzó y rebasó a un rival que había salido antes, confirmando su buen paso en la jornada inaugural.
El resultado mantiene la línea mostrada por el mexicano en esta carrera. En la edición 2025 de la Tirreno-Adriático, en una contrarreloj de la misma distancia, Del Toro también logró un Top 10 al finalizar noveno.
Además, esta fue apenas su segunda contrarreloj de la temporada. La anterior se disputó en el UAE Tour, sobre 12.2 kilómetros, donde terminó 25°.
La competencia continuará este martes con la segunda etapa, un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, con un perfil de media montaña que comenzará a mover la clasificación general.
TIRRENO–ADRIÁTICO / ETAPA 1 (CRI, 11.5 km)
- 1.-Filippo Ganna (ITA / INEOS) — 12:08
- 2.-Tobias Arensman (NED / INEOS) — a 22''
- 3.-Max Walscheid (GER / Lidl–Trek) — a 26''
- 4.-Magnus Sheffield (USA / INEOS) — a 26''
- 10.-'Isaac del Toro (MEX / UAE) — a 36''