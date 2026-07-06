Isaac del Toro asalta el maillot blanco en la tercera etapa del Tour de Francia
El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó otra gran actuación durante la tercera etapa del Tour de Francia.
En un cierre vertiginoso hacia la meta en Les Angles, el corredor tricolor reafirmó su jerarquía en el pelotón internacional y se apoderó del maillot blanco como el mejor joven de la competición, a la vez que Tadej Pogacar, líder de la escuadra UAE Team Emirates XRG, conquistó la victoria parcial y el codiciado suéter amarillo.
La escaramuza definitiva ocurrió en las rampas de la ascensión final, un sinuoso tramo de 1.7 kilómetros con una pendiente media del 6.5%.
El trabajo de Del Toro preparó el camino para el ataque final de Pogacar. El campeón del mundo aceleró a 200 metros de la meta y ganó la etapa, con una ventaja de dos segundos sobre Jonas Vingegaard y Richard Carapaz.
Por su parte, el mexicano cruzó la línea a solo cuatro segundos del ganador, en el mismo grupo de ciclistas importantes como Remco Evenepoel, Tobias Johannessen y Lennert Van Eetvelt.
Con estos resultados, la clasificación general del Tour cambia por completo. Tadej Pogacar es el nuevo líder de la competencia, escoltado por Vingegaard con el mismo tiempo y Evenepoel a 23 segundos.
Isaac del Toro sube al cuarto lugar general, a 24 segundos del líder, y le quita a Juan Ayuso el primer puesto de los jóvenes, motivo por el cual vestirá de blanco en la cuarta etapa