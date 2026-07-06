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Isaac del Toro asalta el maillot blanco en la tercera etapa del Tour de Francia

El ciclista mexicano protagonizó un ataque fulgurante en el último kilómetro de Les Angles para fracturar el pelotón. Con este resultado, sube al cuarto lugar general y lidera la clasificación juvenil.

Alejandra González Centeno

Camaradería en la línea de salida. El danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), enfundado en el maillot amarillo de líder, y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), portador del suéter verde, chocan los puños previo al arranque de la tercera etapa del Tour de Francia.
Camaradería en la línea de salida. El danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), enfundado en el maillot amarillo de líder, y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), portador del suéter verde, chocan los puños previo al arranque de la tercera etapa del Tour de Francia. / AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó otra gran actuación durante la tercera etapa del Tour de Francia.

En un cierre vertiginoso hacia la meta en Les Angles, el corredor tricolor reafirmó su jerarquía en el pelotón internacional y se apoderó del maillot blanco como el mejor joven de la competición, a la vez que Tadej Pogacar, líder de la escuadra UAE Team Emirates XRG, conquistó la victoria parcial y el codiciado suéter amarillo.

La escaramuza definitiva ocurrió en las rampas de la ascensión final, un sinuoso tramo de 1.7 kilómetros con una pendiente media del 6.5%. 

El trabajo de Del Toro preparó el camino para el ataque final de Pogacar. El campeón del mundo aceleró a 200 metros de la meta y ganó la etapa, con una ventaja de dos segundos sobre Jonas Vingegaard y Richard Carapaz

Por su parte, el mexicano cruzó la línea a solo cuatro segundos del ganador, en el mismo grupo de ciclistas importantes como Remco Evenepoel, Tobias Johannessen y Lennert Van Eetvelt.

Con estos resultados, la clasificación general del Tour cambia por completo. Tadej Pogacar es el nuevo líder de la competencia, escoltado por Vingegaard con el mismo tiempo y Evenepoel a 23 segundos. 

Isaac del Toro sube al cuarto lugar general, a 24 segundos del líder, y le quita a Juan Ayuso el primer puesto de los jóvenes, motivo por el cual vestirá de blanco en la cuarta etapa

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Alejandra González Centeno
ALEJANDRA GONZÁLEZ CENTENO

Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.

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