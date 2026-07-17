Isaac del Toro baja al octavo lugar general tras la Etapa 13 del Tour de Francia
La etapa 13 del Tour de Francia 2026 terminó con un cierre vertiginoso en Belfort, donde el suizo Mauro Schmid logró la victoria tras una gran escapada.
Durante los 205,8 kilómetros de recorrido, la montaña provocó cambios importantes en la clasificación general. Mientras Schmid y el colombiano Harold Tejada peleaban por el triunfo del día, la atención también se centró en el británico Tom Pidcock y en cómo su actuación afectó al mexicano Isaac del Toro.
El ciclista azteca del UAE Team Emirates XRG tuvo un día de mucho esfuerzo y cruzó la meta con el pelotón principal, a 7 minutos y 32 segundos del ganador.
Este resultado modificó su posición en la competencia. Ahora, Del Toro baja al octavo lugar de la clasificación general, a 5 minutos y 8 segundos de su compañero y líder del Tour, Tadej Pogacar. A pesar de este retroceso en la tabla, el mexicano conserva el tercer puesto en la disputa por el maillot blanco de los jóvenes.
La caída de Del Toro en la clasificación se debe principalmente al ataque de Tom Pidcock. El líder del equipo Pinarello Q36.5 aceleró cerca del Ballon de Alsacia, un puerto de montaña que sirvió para separar a los favoritos.
Al asegurar el tercer lugar de la etapa y sumar valiosos segundos de bonificación, el británico saltó al cuarto puesto general. Con este movimiento táctico, logró superar a varios rivales directos, incluido el propio corredor mexicano.
A pesar de los ajustes en la tabla, el panorama para Isaac del Toro es muy positivo de cara al futuro. Las próximas etapas del Tour traerán más montaña y nuevos retos para el pelotón. El equipo UAE Team Emirates XRG tiene como objetivo principal proteger la camiseta amarilla de Tadej Pogacar, pero el mexicano se mantiene como un eslabón fundamental para su escuadra, listo para aportar en las batallas definitivas de la carrera.