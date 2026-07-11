Isaac del Toro conserva el tercer lugar del Tour de Francia tras la etapa 8
Tim Merlier conquistó la octava etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Périgueux y Bergerac, mientras el mexicano Isaac del Toro se mantuvo en el tercer lugar de la clasificación general.
El belga de Soudal Quick-Step se impuso en el esprint después de 180.4 kilómetros con un tiempo de 3 horas, 52 minutos y 50 segundos. Biniam Girmay y Olav Kooij cruzaron detrás de él con el mismo registro para completar los tres primeros lugares de una jornada sin cambios entre los aspirantes al título.
La escapada del día estuvo formada por Liam Slock, Thibaut Guernalec y Jakub Otruba, quienes alcanzaron una ventaja cercana a los dos minutos. El pelotón permitió el movimiento debido a que ninguno de los tres representaba una amenaza para la clasificación general, mientras UAE Team Emirates-XRG mantuvo protegido a Tadej Pogacar y a Del Toro dentro del grupo principal.
Slock fue el último en resistir. El corredor belga se quedó solo en la parte final y todavía conservaba más de un minuto de diferencia a 20 kilómetros de la meta, pero los equipos de los velocistas aumentaron el ritmo rumbo a Bergerac y terminaron por alcanzarlo a 1.5 kilómetros de la llegada.
Con el grupo nuevamente compacto, Merlier encontró el espacio en la recta final y superó a Girmay y Kooij para sumar su segunda victoria consecutiva, después de haberse impuesto un día antes en Burdeos.
Pogacar conservó el maillot amarillo con un tiempo acumulado de 28:49:07 y una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard. Del Toro continúa tercero, a 3:27 de su compañero en UAE Team Emirates-XRG y con apenas tres segundos de margen sobre Remco Evenepoel.