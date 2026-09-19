Isaac del Toro correrá la contrarreloj y la prueba de ruta del Mundial en Montreal
El domingo 13 de septiembre, Isaac del Toro alcanzó a Paul Seixas en el último kilómetro del Grand Prix Cycliste de Montréal y lo venció en el cierre, tras 214.4 kilómetros. Siete días después vuelve al mismo trazado, ya no por una carrera de un día, sino por el arcoíris.
El mexicano de 22 años competirá en las dos pruebas élite del Mundial de Ciclismo en Ruta, que se disputa del 20 al 27 de septiembre. Primero, este domingo, la contrarreloj individual: 39.2 kilómetros con 220 metros de desnivel, en un trazado que pasa por el circuito Gilles-Villeneuve antes de regresar al centro de Montreal. Una semana después, la prueba de ruta, con 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel acumulado.
Llega como tercero del ranking mundial UCI, tercero del Tour de Francia y campeón del Grand Prix de Montreal. Antes de eso ganó las generales del UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, se llevó una etapa del Tour de Francia y el maillot blanco al mejor joven, y sumó después el Deutschland Tour.
El Tour cambió la dimensión de su temporada. Del Toro llegó a la última semana todavía tercero de la general y resistió esa posición pese a reconocer después que había competido enfermo los días finales.
"No tengo palabras. Es simplemente increíble como experiencia. La presión es un privilegio y hoy realmente la sentí", dijo tras la penúltima etapa, en su primera participación en la carrera francesa.
El antecedente más inmediato, sin embargo, es Montreal. Del Toro explicó que no había pasado toda la carrera con buenas sensaciones y puso buena parte de la victoria en el trabajo del UAE Team Emirates-XRG. "Al final no me sentía muy bien. Me apoyaron e intentamos otra vez en la parte final", dijo. Cuando le preguntaron qué significaba el resultado de cara al Mundial, contestó en cuatro palabras: "Es una buena situación para México".
La referencia sirve, pero no convierte las dos carreras en iguales. El Mundial tendrá casi 60 kilómetros más y arrancará con un tramo largo antes de entrar al circuito final de Mount Royal, que los ciclistas repetirán doce veces: la subida de Camillien-Houde, el Chemin de la Polytechnique, con sectores por encima del 11%, y el falso llano de Avenue du Parc hacia la meta. Del Toro tampoco tendrá alrededor la estructura del equipo emiratí. Correrá para México.
La contrarreloj es el reto que menos ha resuelto. Hace un año, en Kigali, terminó quinto entre 54 ciclistas, con 52:26.89 y a 2:40.86 de Remco Evenepoel, que ganó ahí su tercer título mundial consecutivo contra el reloj y llega a Montreal a defenderlo.
En la ruta dejó una referencia más directa. En el Mundial de 2025 alcanzó a Tadej Pogačar y a Juan Ayuso cuando el esloveno rompió la carrera a unos 100 kilómetros de la meta, dejó atrás a Ayuso y rodó junto a Pogačar hasta perder contacto a 67 kilómetros del final. Aun así, terminó séptimo, a 6:47 del campeón, con un tiempo de 6:28:07.
Un año después vuelve con otra posición en el pelotón: quinto contra el reloj y séptimo en ruta en su Mundial anterior; tercero del Tour y tercero del ranking UCI en éste. Y con una referencia que ningún rival tiene: siete días antes de volver a subir Mount Royal con México puesto, Del Toro ya ganó ahí.