Isaac del Toro correrá tres carrera en cinco días: Giro de la Toscana, Copa Sabatini y Trofeo Matteotti
En la misma semana, en cinco días, Isaac del Toro correrá tres carreras después de su triunfo el domingo pasado en el GP Industria & Artigianato, donde alcanzó su décima victoria.
Este miércoles 10 de septiembre competirá en el Giro de la Toscana, al día siguiente en el Gran Premio de la Copa Sabatini y el domingo 14 de septiembre en el Trofeo Matteotti.
El Giro della Toscana se correrá el miércoles 10 de septiembre de 2025. Será un trayecto de 190 kilómetros con inicio y final en Pontedra, con dos pasos al Monte Serra, un puerto de 8.3 kilómetros al 7.2 por ciento de inclinación.
El recorrido de la Coppa Sabatini 2025 comenzará desde el estadio municipal, con una corta sección neutralizada antes de iniciar la salida oficial y un tramo llano inicial que conducirá de regreso a Peccioli.
A continuación, los ciclistas afrontarán un circuito de 24.8 km que se repetirá cinco veces, incluyendo las subidas a Montefoscoli, Terricciola y Muro di Greta. Este tramo definirá buena parte de la carrera y premiará a los escaladores más consistentes.
La carrera terminará con un circuito final de 12.2 km, que los corredores recorrerán dos veces antes de cruzar la línea de meta en Via Mazzini, completando un total de 197.6 km.
El Trofeo Matteotti, que se disputará el domingo 14 de septiembre, mantendrá su trazado habitual en los alrededores de Pescara y contará con un recorrido de 195 kilómetros, distribuidos en 13 vueltas a un circuito de 15 km con un desnivel acumulado de 2.500 metros.
Actualmente, Isaac del Toro ocupa el sexto lugar en el ranking mundial y está confirmado para representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.