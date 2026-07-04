Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia con un sexto lugar y UAE sube al podio
Isaac del Toro no necesitó una etapa de montaña para dejar claro cuál será su papel en el Tour de Francia.
En su debut en de la carrera más importante del ciclismo, el mexicano terminó sexto en la clasificación general después de que el UAE Team Emirates-XRG finalizara tercero en la contrarreloj por equipos de 19.7 kilómetros disputada en Barcelona, una jornada que abrió la edición 2026 con Jonas Vingegaard vestido de amarillo.
El corredor de Ensenada, de 22 años, llegó a la Grande Boucle como una de las piezas de confianza de Tadej Pogacar y su primera aparición confirmó esa responsabilidad.
UAE fue el último equipo en tomar la salida y tuvo que perseguir una referencia muy alta, primero marcada por Netcompany INEOS y después superada por el Team Visma | Lease a Bike, que encontró en la subida final a Montjuïc el punto exacto para romper la etapa.
Del Toro trabajó hasta donde el cuerpo se lo permitió. En el cierre, el mexicano acompañó a Pogacar antes del repecho definitivo y realizó un desgaste importante para dejar al esloveno en posición de pelear por la menor pérdida posible frente a Vingegaard.
Cuando Pogacar lanzó el último esfuerzo hacia la meta, Del Toro cedió algunos metros, pero su trabajo ya estaba hecho: UAE cruzó con el tercer mejor tiempo de la jornada y mantuvo a su líder cerca de los principales favoritos.
El saldo fue positivo para el equipo emiratí. Pogacar quedó tercero de la general, a 12 segundos de Vingegaard, mientras que Del Toro se instaló sexto, a 26 segundos del danés.
En una etapa marcada por diferencias cortas, el mexicano superó su primer examen sin quedar fuera de la conversación y, sobre todo, sin perder terreno importante frente a corredores llamados a pelear por el podio.
La victoria fue para Visma, que detuvo el reloj en 21:47.87 y confirmó desde el primer día que Vingegaard no llegó a Barcelona solo para resistir. INEOS terminó segundo, impulsado por un gran trabajo de Filippo Ganna, quien estuvo cerca de quedarse con la primera camiseta amarilla antes de que el bloque neerlandés lo desplazara en el tramo final.
Para Del Toro, el resultado tiene una dimensión especial. Su debut en el Tour no fue de trámite ni de aprendizaje silencioso: fue dentro de un equipo candidato al título, con responsabilidades reales y en una etapa que obligó a medir fuerzas desde el primer kilómetro.
El mexicano comenzó la carrera más grande del calendario metido entre los diez primeros de la general y con margen para crecer cuando aparezca el terreno que mejor se adapta a sus condiciones.
Clasificación de la etapa por equipos
1 Team Visma | Lease a Bike 21:47.87
2 Netcompany INEOS +0:07.33
3 UAE Team Emirates-XRG +0:11.28
4 Lidl-Trek +0:15.27
5 Red Bull-BORA-hansgrohe +0:18.15
6 Decathlon CMA CGM Team +0:38.32
7 Alpecin-Premier Tech +0:38.36
8 Groupama-FDJ United +0:40.95
9 Bahrain Victorious +0:46.94
10 Team Jayco AlUla +0:50.16
Clasificación general tras la etapa 1
1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 21:47
2 Filippo Ganna Netcompany INEOS +0:08
3 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG +0:12
4 Juan Ayuso Lidl-Trek +0:16
5 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +0:19
6 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +0:26
7 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +0:28
8 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe +0:35
9 Tobias Foss Netcompany INEOS +0:38
10 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team