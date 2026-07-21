Isaac del Toro defiende el podio y el maillot blanco en la contrarreloj de la etapa 16 del Tour de Francia
La etapa 16 del Tour de Francia confirmó el talento de Isaac del Toro en la contrarreloj. El ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates XRG completó el recorrido de 26,1 kilómetros en Thonon-les-Bains con un desempeño sólido. Gracias a este esfuerzo, el joven corredor conservó el codiciado maillot blanco y su tercer lugar en la clasificación general absoluta.
El reto era mayúsculo, pues tenía que defender su ventaja frente al ataque del francés Paul Seixas. Sin embargo, el campeón nacional mexicano comenzó la prueba con mucha fuerza. En el primer punto de control kilómetro 4,8, Del Toro detuvo el reloj en 8 minutos y 30 segundos, un tiempo magnífico que lo ubicó brevemente en la primera posición de la competencia.
Conforme avanzó la ruta, la prueba se volvió más reñida. Al llegar a la Côte de Larringes, el mexicano y Seixas empataron en sus tiempos. Más adelante, en la tercera zona de medición, la diferencia a favor del galo era de apenas tres segundos, reflejo de una auténtica pugna por el liderato de la clasificación juvenil.
Al cruzar la meta final, el Torito registró una marca de 33 minutos y 40 segundos. Con este cierre obtuvo el quinto lugar del día, a cinco segundos de Seixas y a poco más de un minuto de Remco Evenepoel, quien se llevó la victoria de la jornada con una ventaja clara.
Con estos resultados, el maillot amarillo sigue bajo el control de Tadej Pogacar. Evenepoel ocupa el segundo puesto a 4 minutos y 32 segundos, mientras que Isaac del Toro se mantiene firme en la tercera posición a 6 minutos y 51 segundos. El mexicano guarda una valiosa diferencia de 20 segundos sobre su rival directo, un margen clave para afianzar su lugar entre la élite mundial.