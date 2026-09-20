Isaac del Toro desafía el reloj y firma un valioso sexto lugar en el Mundial
Isaac del Toro volvió a demostrar que su talento no se limita a un solo tipo de carrera. El mexicano terminó sexto en la contrarreloj individual élite del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal, a cerca de un minuto y 38 segundos de Remco Evenepoel.
El resultado adquiere mayor valor porque se produjo en una prueba que no representa la principal fortaleza del ciclista de Ensenada y en un recorrido que favorecía a los grandes especialistas.
La contrarreloj es una disciplina distinta a una carrera convencional. Cada participante sale por separado y enfrenta al cronómetro sin compañeros que lo protejan del viento, sin posibilidad de aprovechar el trabajo de un pelotón y con muy poco margen para corregir cualquier error. La potencia sostenida, la posición aerodinámica y la capacidad para distribuir el esfuerzo resultan decisivas.
Del Toro posee otras cualidades como armas principales. El mexicano destaca por su resistencia en la montaña, sus cambios de ritmo, su explosividad en las pendientes y su lectura táctica. Aunque ha mejorado mucho contra el reloj, los recorridos planos y de alta velocidad todavía benefician más a ciclistas con la potencia y la preparación específica de Evenepoel, Filippo Ganna o Stefan Küng.
El representante de México inició con fuerza los 39.2 kilómetros por las calles de Montreal. En el primer punto de control apareció a 22 segundos de Evenepoel, con una diferencia similar a la de Ganna y Küng. Su rendimiento lo mantuvo dentro de la pelea por las primeras posiciones, pero el largo sector plano y la velocidad de los especialistas marcaron diferencias en la segunda parte.
Del Toro completó la prueba en la sexta posición, a sólo 13 segundos del cuarto lugar de Brandon McNulty y a aproximadamente 25 segundos de la medalla de bronce que obtuvo Paul Seixas. Jakob Söderqvist ocupó el quinto puesto, apenas por delante del mexicano, pese a una caída que le impidió pelear por el podio.
Evenepoel dominó desde el primer punto de control y detuvo el cronómetro en 44 minutos y 53 segundos. El belga superó por 57 segundos a Ganna y por un minuto con 13 segundos a Seixas. Con este triunfo se convirtió en el primer ciclista de la categoría élite varonil que gana cuatro títulos mundiales consecutivos de contrarreloj.
El sexto lugar de Del Toro no debe interpretarse como un retroceso respecto al quinto puesto que consiguió en Kigali 2025. El recorrido de aquella edición tenía más ascensos y se adaptaba mejor a sus características. En Ruanda terminó a dos minutos y 40 segundos del campeón; en Montreal, sobre una ruta mucho más plana, redujo su desventaja a menos de un minuto y 40 segundos. Las condiciones fueron diferentes, por lo que la comparación no es directa, pero el dato refleja el avance del mexicano frente al cronómetro.
Además, terminar entre los seis mejores del mundo por segundo año consecutivo confirma que Del Toro ya puede competir con los especialistas, incluso cuando el perfil no le favorece. La contrarreloj todavía no es el punto más fuerte de su repertorio, pero ha dejado de ser una debilidad y se ha convertido en otra herramienta importante para sus aspiraciones en las grandes vueltas.
Su principal oportunidad en Montreal llegará el próximo 27 de septiembre, durante la prueba de ruta del Mundial. Allí encontrará un circuito mucho más adecuado para sus ataques y su capacidad en las subidas. Del Toro ya demostró su adaptación al recorrido con su victoria en el Grand Prix Cycliste de Montréal, donde superó a Seixas una semana antes del inicio del campeonato.
Isaac del Toro no consiguió una medalla contra el reloj, pero salió fortalecido de una prueba diseñada para especialistas. El sexto lugar confirmó su crecimiento, su versatilidad y su presencia entre la élite. Ahora podrá concentrarse en la carrera que mejor se ajusta a sus condiciones y en la que México sí puede soñar con verlo pelear por el jersey arcoíris.