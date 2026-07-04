Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026, el debut histórico del mexicano junto a Tadej Pogačar
Este sábado 4 de julio, las calles de Barcelona serán el escenario de un momento trascendental para el deporte latinoamericano con el arranque de la 113va edición del Tour de Francia.
Y después de casi tres décadas de ausencia, la bandera de México volverá a ondear en la carrera por etapas más prestigiosa del mundo gracias a Isaac del Toro. A sus 22 años, el prodigio de Ensenada, Baja California, hace su esperado debut en la Grande Boucle como una de las piezas angulares del poderoso UAE Team Emirates - XRG.
¿Cómo llega Isaac del Toro al Tour?
El estado de forma del corredor mexicano es inmejorable. Su temporada 2026 ha sido una exhibición de madurez y talento que lo ha consolidado como una de las estrellas más brillantes del pelotón internacional.
A principios de año, Del Toro deslumbró al adjudicarse la victoria en la clasificación general del UAE Tour y, posteriormente, dominó con autoridad la Tirreno-Adriático, llevándose el codiciado tridente.
Aunque sufrió un revés en abril debido a una dura caída en la Vuelta al País Vasco que le provocó un desgarre muscular, su recuperación fue extraordinaria.
El bajacaliforniano regresó a la competición hace apenas unas semanas para coronarse campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en el que ganó las dos etapas finales de alta montaña y dejó en evidencia que completamente listo para el desafío de tres semanas. Este rendimiento espectacular se suma a la jerarquía adquirida en 2025, cuando hizo historia al terminar como subcampeón del Giro de Italia.
El rol estratégico y las expectativas
Dentro de la maquinaria del UAE Team Emirates, el papel de Del Toro está claramente definido, pero no por ello es menos exigente. El mexicano acude a la ronda francesa como el gregario de lujo para su líder indiscutible, el esloveno Tadej Pogačar.
En un recorrido que presenta 54,450 metros de desnivel acumulado y colosos como el Col du Galibier o el temible Alpe d'Huez por partida doble, la labor de Del Toro será dinamitar el grupo de favoritos en la alta montaña, asfixiar a los rivales y proteger las aspiraciones de su jefe de filas.
Pogačar, actual monarca del ciclismo mundial, llega con el objetivo de conquistar su quinto título del Tour de Francia e igualar así a leyendas de la talla de Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. La confianza del esloveno en su joven compañero es absoluta.
Durante la rueda de prensa previa al inicio de la carrera, al ser cuestionado sobre qué le deseaba al mexicano para estas tres semanas, Pogačar respondió sin titubear y con una sonrisa: "Que gane el Tour de Francia".
Sin embargo, las obligaciones de equipo no descartan el éxito individual.
Los analistas apuntan a Isaac del Toro como el máximo favorito para enfundarse el codiciado maillot blanco, prenda que distingue al mejor ciclista de la clasificación general menor de 26 años.
Si bien tendrá que lidiar con talentos de gran proyección como el francés Paul Seixas o el español Juan Ayuso, la fenomenal capacidad de recuperación y la potencia escaladora del mexicano lo colocan en una posición privilegiada.