Isaac del Toro en el Tour de Francia: el UAE Team cede el maillot amarillo en la etapa 4
El ciclista mexicano Isaac del Toro completó de forma segura la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, un recorrido de 181.9 kilómetros entre las localidades de Carcassonne y Foix. En este día de media montaña, la nota más importante para el corredor nacional fue el plan táctico que ejecutó su equipo, el UAE Team Emirates XRG.
La escuadra tomó la decisión de ceder el control de la carrera. El equipo permitió que una fuga de 34 ciclistas tomara una gran ventaja, situación que culminó con la victoria del danés Mads Pedersen. Además, este movimiento provocó un cambio en la clasificación general, pues el noruego Torstein Traeen se quedó con el maillot amarillo que le pertenecía a Tadej Pogacar.
Para Isaac del Toro, esta táctica significó un día de resguardo dentro del pelotón principal. Al carecer de la obligación de marcar un ritmo alto para defender el liderato, el mexicano transitó de manera tranquila y cruzó la línea de meta junto al grupo mayoritario, a 12 minutos y 59 segundos del ganador.
Esta acción libera a toda la plantilla de un desgaste físico prematuro en la primera semana de competencia. De esta forma, Del Toro conserva sus fuerzas para las próximas etapas de alta exigencia, donde su trabajo como soporte de Pogacar será fundamental.
El miércoles, la quinta fracción del Tour ofrecerá un terreno prácticamente llano con rumbo a Pau. Este perfil representa una oportunidad inmejorable para que el equipo mantenga la postura conservadora y recupere energía tras los primeros días de actividad.