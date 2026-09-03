Isaac del Toro encabezará a México en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026
Isaac del Toro volverá a competir con los colores de México. El ciclista de 22 años encabeza la selección nacional convocada para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.
Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, confirmó al corredor del UAE Team Emirates-XRG como la principal carta del equipo élite varonil. Del Toro estará acompañado por Eder Frayre, Edgar Cadena, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García y Tomás Aguirre.
El bajacaliforniano llegará al Mundial después de la temporada más importante de su carrera. Terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026 y en agosto se convirtió en el primer mexicano en ganar la Vuelta a Alemania. Ese último triunfo significó además su cuarto título en carreras por etapas durante el año.
También llegará con una referencia inmediata en esta competencia. En el Mundial de Kigali 2025, Del Toro terminó séptimo en la prueba de ruta élite, después de formar parte del ataque decisivo junto a Tadej Pogačar antes de que el esloveno se marchara en solitario rumbo al título.
El recorrido de Montreal volverá a exigir sus condiciones como escalador. La carrera élite varonil tendrá 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel acumulado, con 12 vueltas a un circuito final que incluye pendientes superiores al 11 por ciento.
Del Toro llegará así al Mundial ya no únicamente como la principal figura del ciclismo mexicano, sino después de haberse instalado entre los protagonistas del pelotón internacional durante 2026.