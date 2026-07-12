Isaac del Toro mantiene el tercer puesto y afianza su liderato juvenil tras la Etapa 9 del Tour de Francia 2026
El ciclista mexicano Isaac del Toro superó ileso la exigente Etapa 9 del Tour de Francia 2026, disputada este domingo entre Malemort y Ussel.
Durante una jornada marcada por altas temperaturas que obligaron a la organización a recortar el recorrido a 154.6 kilómetros, el corredor del UAE Team Emirates se mantuvo a salvo dentro del pelotón principal.
De esta manera, el bajacaliforniano retuvo la tercera posición en la clasificación general y afianzó su liderato en la contienda por el maillot blanco de los jóvenes.
La fracción, caracterizada por un perfil rompepiernas a través del Macizo Central, culminó con la victoria del neerlandés Mathieu van der Poel. Del Toro cruzó la meta en la decimotercera posición, apenas seis segundos detrás del ganador, a la par del resto de los aspirantes al título.
En la cima de la tabla absoluta, el esloveno Tadej Pogačar retiene el maillot amarillo con un tiempo acumulado de 32 horas, 17 minutos y 4 segundos. El danés Jonas Vingegaard ocupa la segunda plaza a 2 minutos y 42 segundos del líder.
Por su parte, Del Toro se afianza en el tercer peldaño a 3 minutos y 27 segundos, inmerso en una disputa vertiginosa con el belga Remco Evenepoel, quien lo acecha a escasos tres segundos de distancia.
El trabajo táctico de la escuadra emiratí resultó fundamental para sortear la pujanza de los escapados y el calor sofocante.
Con el primer día de descanso en el horizonte, el periplo del mexicano en la Grande Boucle se consolida como una verdadera proeza deportiva. La capacidad de Isaac del Toro para soportar la presión en la máxima vitrina del ciclismo mundial augura un cierre de carrera emocionante, donde deberá defender su sitio de honor frente a las implacables cumbres venideras.