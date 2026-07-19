Isaac del Toro recupera el maillot blanco en la Etapa 15 del Tour de Francia
El ciclista mexicano Isaac del Toro recuperó el maillot blanco como líder de la clasificación juvenil tras la Etapa 15 del Tour de Francia.
En el cierre en Plateau de Solaison, el representante del UAE Team Emirates cruzó la meta en la tercera posición, a seis segundos del ganador del día, el belga Remco Evenepoel, y tras su compañero de equipo, Tadej Pogacar. Este resultado le permitió retomar la cima de su categoría.
Con este desempeño, Del Toro desplaza a sus rivales directos en la contienda por la camiseta blanca. Ahora encabeza esta lista con una ventaja de 25 segundos sobre el francés Paul Seixas y de un minuto con 30 segundos sobre el español Juan Ayuso. El ciclista ibérico perdió tiempo clave en los tramos finales al carecer del ritmo necesario para acompañar a Seixas.
La táctica del UAE Team Emirates fue fundamental para el éxito del corredor. En el ascenso decisivo, Tadej Pogacar asumió el rol de gregario y marcó el paso para proteger los intereses de Del Toro. A falta de cinco kilómetros, el grupo de Pogacar, Del Toro y Evenepoel alcanzó a los competidores adelantados e impuso un paso inasumible para el resto de los candidatos.
En el último kilómetro de la ruta, Del Toro lanzó un ataque con la intención de llevarse la victoria. Remco Evenepoel neutralizó la ofensiva sin dificultades y luego aceleró a 200 metros de la meta para asegurar el triunfo al sprint. A pesar de la respuesta del belga, la maniobra de Del Toro consolidó su margen de tiempo frente a los demás ciclistas jóvenes.
Además de recuperar el liderato juvenil, el corredor se mantiene firme en la clasificación general absoluta. Tadej Pogacar conserva el primer lugar, secundado por Evenepoel a cinco minutos exactos. Por su parte, Del Toro ocupa la tercera posición a 5 minutos con 58 segundos.