Isaac del Toro se recupera y sube a la tercera posición general de la Vuelta a Burgos
Isaac del Toro se recuperó dos días después de su aparatosa caída en la primera etapa y finalizó cuarto en la tercera jornada del recorrido en la Vuelta a Burgos y escaló al tercer puesto de la clasificación general.
El originario de Ensenada y subcampeón del Giro de Italia, volvió a demostrar su potencia en las piernas durante los 185 kilómetros de exigente terreno montañoso, que conectaron San Pedro de Cardeña con Valpuesta.
El joven francés Leo Bisiaux (Decathlon) se despegó del grupo y se adjudicó la victoria de etapa, convirtiéndose también en el nuevo líder de la clasificación general. Los italianos Giulio Ciccone y Giulio Pelizzari completaron el podio.
Tras su destacada actuación, el mexicano se colocó en la tercera posición general y se perfila para un intenso duelo en los próximos días con el francés de 20 años y Pelizzari, actual segundo lugar. La cuarta y penúltima etapa se disputará mañana, entre Burpellet (Doña Santos) y Regumiel de la Sierra.