Isaac del Toro se afianza en el Top 10 tras la quinta etapa del Tour de Francia
El ciclista mexicano Isaac del Toro concluyó en la trigésima segunda posición durante la quinta etapa del Tour de Francia 2026, una jornada disputada este miércoles entre las localidades de Lannemezan y Pau.
Tras sortear los 158.3 kilómetros de un trazado predominantemente llano, el corredor del UAE Team Emirates cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 21 segundos.
La contienda culminó con un vertiginoso embalaje donde el neerlandés Olav Kooij se alzó con la victoria, al detener el cronómetro en 3 horas, 29 minutos y 7 segundos.
El podio del día fue completado por el teutón Max Kanter y el belga Tim Merlier. Ambos pedalistas protagonizaron un cierre trepidante en las calles de Pau, un desenlace que validó los pronósticos orientados hacia los especialistas en velocidad.
A pesar de ceder catorce segundos respecto a la cabeza de carrera en esta fracción, el originario de Ensenada, Baja California, preserva un sitio inmejorable en la clasificación general.
Del Toro se aferra al octavo peldaño absoluto, con lo cual se erige como una pieza ineludible en el engranaje de su escuadra y atiza la expectación en torno a su porvenir en la competencia.
Por su parte, el liderato de la máxima justa ciclista permanece bajo el resguardo del noruego Torstein Traeen, quien protege con ahínco el anhelado maillot amarillo.