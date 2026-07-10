Isaac del Toro sortea el peligro en Burdeos y conserva su podio en el Tour de Francia
La séptima etapa del Tour de Francia 2026 terminó con un emocionante final a toda velocidad en las calles de Burdeos, una ciudad perfecta para los velocistas. Después de un recorrido de 175,1 kilómetros que salió de Hagetmau, el belga Tim Merlier mostró su gran fuerza física y ganó en el sprint final.
Con mucha inteligencia, el ciclista del equipo Soudal Quick-Step superó al noruego Soren Waerenskjold y al eritreo Biniam Girmay. Así, logró su cuarta victoria en la historia de esta carrera.
La etapa tuvo un ritmo tranquilo que permitió a los favoritos guardar energía para los siguientes días.
Para los aficionados mexicanos, la atención se centró por completo en Isaac del Toro, quien terminó el recorrido sin ningún problema. Dentro del grupo principal, el joven talento del UAE Team Emirates mantuvo la concentración para evitar accidentes en los últimos metros, que siempre son caóticos.
En este tipo de finales, el mayor riesgo para los líderes son las caídas. Sin embargo, Del Toro demostró mucha madurez, superó el peligro y cruzó la meta a salvo, con lo cual aseguró su lugar entre los mejores de la competencia.
Como resultado de esta etapa tranquila, la clasificación general se mantiene igual en los primeros puestos.
El esloveno Tadej Pogacar sigue firme con el maillot amarillo, con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard. Detrás de ellos, Isaac del Toro sigue en un excelente tercer lugar, a 3 minutos y 27 segundos de su líder de equipo.
Durante la competencia, el checo Jakub Otruba y el francés Baptiste Veistroffer protagonizaron una larga escapada. Los dos ciclistas se separaron del grupo desde el inicio de la etapa y llamaron la atención durante más de 150 kilómetros.
A pesar de su gran esfuerzo, los equipos que querían ganar en la meta, como Alpecin-Premier Tech y Soudal Quick-Step, controlaron la distancia en todo momento. La aventura de los escapados terminó a 18 kilómetros del final, cuando el grupo principal los alcanzó para preparar la lucha de los más rápidos.
El Tour de Francia continuará este sábado con la octava etapa, un recorrido de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. Este nuevo día presenta un escenario ideal para otra batalla entre los especialistas de la velocidad, ya que el terreno es bastante plano. Para Isaac del Toro, la misión será la misma de hoy: protegerse del viento, evitar las caídas y cuidar las piernas antes de que la carrera regrese a la alta montaña, un terreno donde su habilidad será fundamental.