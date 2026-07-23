Isaac del Toro supera otra prueba en los Alpes y conserva el podio del Tour; Carapaz gana la etapa 18
Isaac del Toro superó sin pérdidas una de las tres etapas alpinas que cerrarán la batalla por el podio del Tour de Francia.
El mexicano llegó a Orcières-Merlette dentro del grupo de los principales aspirantes a la clasificación general y conservó el tercer puesto, además del maillot blanco del mejor joven.
Del Toro completó los 185.2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette a 4:35 del ganador Richard Carapaz, en el mismo grupo que Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Paul Seixas y el resto de los corredores ubicados dentro de los diez primeros lugares de la general. La jornada terminó sin modificaciones entre los principales candidatos.
El resultado mantuvo al ciclista de Ensenada a 6:51 del líder Pogacar y a 2:19 de Evenepoel. Seixas continúa en el cuarto puesto, solamente 20 segundos detrás del mexicano, una diferencia que sostiene abiertas tanto la pelea por el tercer escalón del podio como la clasificación juvenil.
Antes de la salida, Del Toro había dejado abierta la posibilidad de atacar durante las últimas etapas de montaña. La forma en que se desarrolló la carrera, sin embargo, convirtió la jornada en una prueba de control: la fuga recibió margen suficiente para disputar el triunfo y ninguno de los aspirantes al podio consiguió abrir diferencias en la subida final.
El mexicano permaneció cerca de Pogacar mientras el Decathlon AG2R La Mondiale colocó corredores al frente del grupo antes de Orcières-Merlette. Seixas no consiguió transformar la presión de su equipo en un ataque capaz de separar a Del Toro, por lo que ambos cruzaron la meta con el mismo tiempo.
La jornada también redujo las opciones de apoyo del UAE Team Emirates-XRG. Brandon McNulty, uno de los principales auxiliares de Pogacar y Del Toro en la montaña, abandonó la competencia después de sufrir una enfermedad. Adam Yates también había presentado problemas físicos durante la etapa anterior.
Richard Carapaz remata la fuga
La victoria se decidió varios minutos por delante del grupo del maillot amarillo. Richard Carapaz formó parte de una escapada que terminó seleccionándose hasta dejar al ecuatoriano acompañado por Mauro Schmid, Matteo Jorgenson, Valentin Paret-Peintre, Tobias Johannessen y Raúl García Pierna.
Carapaz esperó hasta la subida final para realizar su movimiento. A cuatro kilómetros de la meta aceleró junto a Paret-Peintre y, después de que Schmid y Jorgenson consiguieran acercarse, volvió a atacar a 3.5 kilómetros de Orcières-Merlette. Esta vez ninguno de sus rivales pudo responder.
El corredor del EF Education-EasyPost cruzó en solitario con un tiempo de cuatro horas, 26 minutos y 21 segundos. Schmid terminó segundo y Jorgenson tercero, ambos a 45 segundos, mientras que Paret-Peintre ocupó el cuarto puesto a 1:14.
El triunfo fue el segundo de Carapaz en una etapa del Tour de Francia. El ecuatoriano había conseguido el primero en 2024, cuando ganó en SuperDévoluy y se convirtió en el primer ciclista de su país que se imponía en una jornada de la ronda francesa.
Paret-Peintre aprovechó la escapada para sumar puntos en la clasificación de la montaña, pero terminó la etapa a uno de Pogacar. El esloveno también conservó el maillot amarillo con una ventaja de 4:32 sobre Evenepoel.
Del Toro llega con 20 segundos de margen al Alpe d’Huez
La etapa 18 no permitió a Del Toro ampliar su diferencia, pero descontó otro día del calendario sin que Seixas pudiera acercarse. El mexicano conserva solamente 20 segundos, una ventaja mínima antes de las dos llegadas consecutivas al Alpe d’Huez.
La etapa 19 partirá de Gap y terminará en la histórica montaña alpina. El sábado, el pelotón volverá a subir al Alpe d’Huez en la última jornada de alta montaña de la edición, por lo que ambas etapas aparecen como las principales oportunidades para modificar el orden de la clasificación general antes del cierre en París.
Del Toro está a dos pruebas decisivas de superar el mejor resultado de un mexicano en el Tour de Francia. Raúl Alcalá terminó octavo en las ediciones de 1989 y 1990, pero ningún representante del país ha concluido la carrera dentro de los tres primeros lugares.
El corredor del UAE no sólo intenta conservar el maillot blanco. También puede convertirse en el primer mexicano que sube al podio final del Tour de Francia.