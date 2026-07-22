Isaac del Toro supera un día movido y sigue en el podio del Tour de Francia 2026
La etapa 17 del Tour de Francia fue un verdadero dolor de cabeza por la velocidad y los continuos ataques en el camino entre Chambéry y Voiron. A pesar del descontrol, el mexicano Isaac del Toro supo mantener la calma y completó los 174.7 kilómetros del recorrido metido dentro del grupo principal, cruzando la meta sin complicaciones.
El día tuvo sus momentos de susto. A mitad de la carrera, un tirón muy fuerte en la montaña provocó que la carrera se rompiera en varios pedazos y dejó al Torito retrasado por un momento. Por suerte, sus compañeros del UAE Team Emirates reaccionaron a tiempo, apretaron el paso y lo regresaron rápidamente al grupo de los favoritos sin gastar energía de más.
Al final, la victoria de la etapa se la llevó el belga Jasper Philipsen en un sprint entre un grupo pequeño de corredores que se fueron adelantados. Como esos escapados ya no eran un peligro para la carrera, el grupo de los líderes prefirió no arriesgar ni cansarse de más, llegando a meta casi nueve minutos después.
Gracias a esta actuación inteligente, Isaac del Toro mantiene el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia. Además, sigue como el líder de los jóvenes y conserva la el maillot blanco, lo que le da mucha tranquilidad para enfrentar la dura etapa de montaña que le espera este jueves.