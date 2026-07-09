Isaac del Toro es tercero en el Tourmalet y toma la camiseta blanca del Tour de France
Tadej Pogacar no esperó a que el Tour de France 2026 avanzara más para dar su primer golpe serio. En la primera jornada de alta montaña, con salida en Pau y meta en Gavarnie-Gèdre tras 186.2 kilómetros, el esloveno rompió la carrera en el Tourmalet y dejó claro que su único objetivo es ganar su quinto maillot amarillo.
La etapa tardó en encenderse. El calor en los Pirineos y un recorrido que guardaba sus puertos para la segunda mitad hicieron que el pelotón rodara sin grandes movimientos en el arranque. Mads Pedersen aprovechó el sprint intermedio para reforzar su liderato por puntos, pero la verdadera carrera empezó en el Col d’Aspin y terminó de explotar en el Tourmalet.
Ahí apareció Isaac del Toro. El mexicano lanzó a Pogacar en la subida, estiró al grupo de favoritos y dejó cortados a Jonas Vingegaard y al resto. El esloveno tomó la invitación, soltó también al corredor de Mexicali y se fue en solitario para firmar una exhibición histórica: coronó el Tourmalet en 43:12, más de dos minutos por debajo de la referencia de Vingegaard en 2023.
Pogacar llegó a la meta con 2:38 de ventaja sobre Vingegaard y arrebató el liderato a Torstein Træen, quien sufrió una caída en el descenso del Tourmalet y terminó a casi media hora del ganador. El golpe del UAE Team Emirates fue completo porque Del Toro cerró la etapa en tercer lugar, a 2:57 de su líder, después de superar a Remco Evenepoel en el final.
El resultado dejó al UAE con el 1-3 de la etapa y de la clasificación general. Pogacar tomó el maillot amarillo y Del Toro se quedó con la camiseta blanca de mejor joven, con siete segundos de ventaja sobre Juan Ayuso antes de la etapa 7, entre Hagetmau y Bordeaux.